"James pudo jugar en el más alto nivel...": Klinsmann le da duro al colombiano

James Rodríguez sigue generando comentarios en contra y a favor sobre su rendimiento deportivo y decisión de, con apenas 30 años, ir a jugar al fútbol catarí. Esta vez fue un histórico exjugador alemán, Jürgen Klinsmann, quien habló con Marca Colombia sobre la polémica salida del colombiano de Europa.

Para Klinsmann, quien ha dirigido a Alemania y Estados Unidos, además de ser referente del Bayern Múnich, el futbolista colombiano pudo continuar en el equipo bávaro, pero decidió seguir otros caminos en busca de un mejor nivel y mayor protagonismo.

"Siguiendo su carrera, James siempre pudo jugar en el más alto nivel. Tuvo problemas de lesiones, pero todas las decisiones que tomó tuvo sus razones para hacerlas, así que creo que esta decisión de ahora ojalá sea la mejor para él", aseguró el exfutbolista.

Pese a admirar a Rodríguez, Klinsmann admitió que ir tan joven a un balompié desconocido es difícil de asimilar, pero si lo hizo sus razones tendrá. Lo cierto es que espera que este logre potenciar su fútbol y vuelva a destacarse en Europa.

Por otro lado, el alemán recordó cómo le fue al cucuteño en su etapa con el Bayern, donde hizo actuaciones importantes, pero después no contó con la confianza del técnico Niko Kovac.

"A James no le falta nada, pero el Bayern Múnich es un equipo que tiene una plantilla inmensa llena de grandísimos jugadores. Son todos jugadores de Selección. Si no te destacas, no hay nada en contra tuyo", remarcó.

"James jugó, a veces de titular, a veces desde el banquillo, pero tiene que caber al 100%. Y si no encaja, no hay nada malo en seguir su carrera en otro lado. Que fue lo que hizo. Se dio cuenta de que no era el mejor lugar para estar en ese momento", agregó.

Hay que tener en cuenta que James Rodríguez volvió a ser convocado por Reinaldo Rueda para estar en los próximos partidos de la Selección Colombia en los juegos por Eliminatorias sudamericanas.