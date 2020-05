Julian Brandt: "Preferiría que las circunstancias fueran normales"

El Borussia Dortmund celebró su victoria por 4-0 ante el Schalke en el derbi de la cuenca del Ruhr dedicando su triunfo a la curva sur del Signas Iduna Park (donde se hace la mayor concentración de aficionados), lo que ha sido visto como un homenaje a la afición ausente. "Fue algo espontáneo", explicó el centrocampista Julian Brandt al canal Sky Sports, que lo indagó a la distancia luego del encuentro.

La curva sur en tiempos normales es el corazón de la afición del Dortmund. Se conoce como "la pared amarilla" o, también, como la tribuna con puestos de pie más grande del mundo. El propio Brandt, quien brilló con su calidad técnica en el encuentro y asistió constantemente a sus compañeros, fue uno de los últimos en sumarse a la celebración pues, según dijo, después del partido se había sentado agotado en el banquillo.



"Se notaron las últimas siete u ocho semanas", dijo Brandt aludiendo a las condiciones anómalas en que habían tenido lugar los entrenamientos durante la pandemia del coronavirus. Los jugadores del Dortmund mostraron en la celebración de los cuatro goles un claro respeto a las normas de no abrazarse ni aproximarse a los compañeros, sin embargo, esto no fue impedimento para que no chocaran los codos.

"Es difícil pero es la situación. Procuramos respetar las reglas lo más estrictamente posible. Pero claro que preferiría que las circunstancias fueran normales", dijo Brandt en conclusión y luego de un triunfo que acerca a su equipo al liderato de la tabla de posiciones, la cual es liderada por Bayern Munich, que, en caso de no sumar el domingo, quedará distanciado apenas por un punto. "Las sensaciones son distintas cuando la curva sur ruge", agregó el volante.