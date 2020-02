Jurgen Klismann sorprendió renunciando al Hertha Berlín vía Facebook

Solo 66 días después de su llegada, la leyenda del fútbol alemán Jürgen Klinsmann, entrenador del Hertha Berlín, anunció este martes su dimisión, al considerar que no tiene el apoyo suficiente por parte del club, en lucha por no descender.

"Como entrenador, necesito confianza de las personas implicadas para esta tarea, que no está todavía terminada", escribió el técnico de 55 años en su página oficial de Facebook. Su agente Roland Eitel confirmó este información a SID, filial deportiva de la AFP.

"En la lucha contra el descenso, la unidad, la cohesión y la concentración son en esencia los elementos más importantes. Si no están garantizados, no puedo explotar mi potencial como formador y no puedo asumir mis responsabilidades", añadió el antiguo delantero.

Según el diario popular Bild, Klinsmann quería esclarecer lo más rápido posible su futuro con el Hertha Berlín, después de haber firmado un contrato únicamente hasta el final de la presente temporada.

La directiva quería esperar a ver la evolución del equipo esta temporada antes de renovarle, lo que no gustó al campeón del mundo en 1990.

Fichado a finales de noviembre para reemplazar a Ante Covic, el antiguo seleccionador alemán había tenido un efecto positivo, con varias victorias antes de la tregua invernal, incluida una ante el Bayer Leverkusen (1-0).

Pero tras las vacaciones los resultados han sido decepcionantes, con una derrota 4-0 en casa ante el Bayern Múnich y la eliminación en la Copa de Alemania contra el Schalke.

La derrota 3-1 en casa ante el Maguncia el sábado llevó al equipo a la 14ª plaza, a solo seis puntos del descenso.

Klinsmann, que jugó en el Inter, Bayern Múnich y Mónaco entre otros, fue 108 veces internacional y marcó 47 goles, ganando el Mundial de Italia-1990 y la Eurocopa de Inglaterra-1996.

Luego fue seleccionador alemán entre 2004 y 2006, alcanzando las semifinales de aquel Mundial, y estadounidense (2011-2016).