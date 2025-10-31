Kompany le tira salvavidas a Luis Díaz: “Es un humano, puede suceder”

Luis Fernando Díaz Marulanda tuvo revancha en la única competencia en la que le faltaba marcar un gol. En la Copa de Alemania, el colombiano se reportó con una anotación frente al Colonia, pero también dio de qué hablar por un fallo de un gol que era cantado.

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern Múnich y de la selección de Alemania afirmó que se salva porque esto sucedió en la copa nacional, pero será diferente si empieza a fallar goles cantados en la Champions League, especialmente con rivales como el Real Madrid y grandes de Europa. En ese caso, el extremo guajiro tendría problemas con la afición que no le perdonaría este detalle.

Sin embargo, después del partido, Vincent Kompany habló sobre el nivel del colombiano, además de detallar que no hay ningún problema físico con el jugador ex Junior de Barranquilla, Porto y Liverpool.

KOMPANY RESPALDÓ A LUIS DÍAZ CON EL TEMA DE SU FÍSICO

En los últimos partidos, Luis Díaz ha salido del terreno de juego tanto en la Bundesliga como en este cotejo de la Copa de Alemania. No obstante, pasa es solo por decisiones técnicas, y, afortunadamente, no hay ningún detalle de su físico que esté comprometido o algo que pueda significar que necesita descansar o de la rotación.

Y es que, Luis Díaz ha jugado todo lo que ha disputado el Bayern Múnich en este comienzo de la temporada juntando la Bundesliga, la Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y la UEFA Champions League. Aunque en algunos partidos ha sido sustituido, el colombiano no quiere perderse ni un solo minuto y espera estar en forma para estar en toda la temporada.

Bayern enfrenta al Bayer Leverkusen en la siguiente fecha de la Bundesliga. Vincent Kompany afirmó que no hay ningún desgaste físico con la plantilla ni mucho menos con Luis Fernando Díaz que ha estado presente en todos los 14 partidos jugados en lo que va de todas las competencias.

El entrenador belga sentenció que, “tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera, ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos. Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar. Es humano, así que puede suceder”.

Además, sentenció que está en el mejor momento de su carrera y con el mejor ritmo posible, pero que no hay ninguna necesidad de ponerlo de suplente en los próximos partidos que vienen. Durante esta semana se viene la Bundesliga, además de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain en Francia.

Kompany terminó el tema con Luis Díaz afirmando que, “con 27 años, Lucho está en su mejor momento para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”.