Kompany presume virtud de Luis Díaz en Bayern: “Necesitó poco tiempo”

Sin duda alguna, uno de los grandes jugadores que tiene la Selección Colombia en estos momentos es nada más ni nada menos que Luis Fernando Díaz Marulanda, que, tal vez, es el futbolista con más regularidad en la actualidad. Es titularísimo con el Bayern Múnich y brilló en la Champions con un doblete ante el Paris Saint-Germain.

Vea también: Santa Fe, Once Caldas y Tolima pelean por fichar destacado delantero de Liga BetPlay

Infortunadamente, en ese partido salió expulsado por una falta muy fuerte a Achraf Hakimi que lo dejó lesionado por dos meses. El mismo PSG, el Bayern y leyendas del fútbol como Toni Kroos se pusieron del lado del colombiano, pero no pudo evitar la roja. Pese a esto, Vincent Kompany presume las virtudes de Luis Díaz para esta Bundesliga.

El extremo colombiano solo sumó 45 minutos y logró establecer los récords de ser el máximo goleador de Colombia en la UEFA Champions League con 14 goles y, además, marcó el gol más rápido de un futbolista cafetero de la Liga de Campeones superándose a sí mismo. Marcó a los cuatro minutos, y venció la marca con el Porto a los cinco de la primera parte.

EL ESTADO FÍSICO DE LUIS DÍAZ, LA VIRTUD QUE VEN EN EL BAYERN

Vincent Kompany protegió a Luis Díaz tras la expulsión y sentando realidades en la Bundesliga en el partido ante Unión Berlín de la siguiente fecha de la liga de Alemania, el entrenador belga afirmó que, “hay que cambiar la mentalidad y darle la vuelta a todo. Eso me quedó claro de nuevo unos minutos después del partido contra el PSG. Pero podemos sacar algunas conclusiones de París; mostramos cosas diferentes en la segunda parte que, en la primera, tuvimos que defender”.

Le puede interesar: Quintero no va con Colombia: Se conoció la razón de su ausencia

Agregó después que han recuperado a importantes jugadores y que esto ha ayudado a que el equipo tenga una nómina más larga, “parece que la plantilla se ha ampliado un poco porque Lennart Karl ha evolucionado muchísimo. Ha demostrado que ya puede marcar la diferencia. También tenemos a Luis Díaz, que ha necesitado muy poco tiempo para recuperarse y siempre está en forma. Harry Kane y Michael Olise también: siempre están disponibles".

La virtud de Luis Díaz en el Bayern es que, pese a toda la regularidad que ha tenido a lo largo de la temporada en Copa de Alemania, Supercopa Alemana, Bundesliga y la UEFA Champions League, Vincent Kompany rescata que el estado de forma del jugador se mantiene a la perfección con todo lo que está en juego. ‘Lucho’ necesitó poco tiempo para adaptarse al balompié alemán y no le pesó mucho.

Lea también: Anuncian salida del Movistar Team; el pedalista confesó la dura razón

Así las cosas, Bayern Múnich regresará a la Bundesliga para seguir en racha en la temporada en condición de visitante frente al Unión Berlín en la capital de Alemania. Seguramente, Luis Díaz volverá a ser titular en la nómina del equipo bávaro en una semana en la que vivió la expulsión tras un doblete y fue convocado a la Selección Colombia.