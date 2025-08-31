Luis Díaz es advertido; Kompany habló del increíble gol desperdiciado con Bayern Múnich

En el marco de la fecha 2 en la presente edición de la Bundesliga de Alemania, el Bayern Múnich de Luis Díaz visita el Augsburgo con el objetivo de seguir por la senda de la victoria luego de imponerse en el partido pasado por 6-0 ante el Leipzig.

El atacante guajiro fue inicialista en el partido e incluso fue autor de una de las anotaciones del Bayern Múnich para el ajustado triunfo por 3-2, sin embargo, el delantero colombiano se llevó algunas críticas por desperdiciar algunas chances evidentes de gol y por reiteradas imprecisiones al momento de pasar el balón a sus compañeros.

Lea también: Revelan estado físico de Jhon Durán; la verdad de su exclusión en Selección Colombia