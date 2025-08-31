Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 08:23
Luis Díaz es advertido; Kompany habló del increíble gol desperdiciado con Bayern Múnich
El entrenador del equipo 'bávaro' sabe del potencial futbolístico que tiene el guajiro.
En el marco de la fecha 2 en la presente edición de la Bundesliga de Alemania, el Bayern Múnich de Luis Díaz visita el Augsburgo con el objetivo de seguir por la senda de la victoria luego de imponerse en el partido pasado por 6-0 ante el Leipzig.
El atacante guajiro fue inicialista en el partido e incluso fue autor de una de las anotaciones del Bayern Múnich para el ajustado triunfo por 3-2, sin embargo, el delantero colombiano se llevó algunas críticas por desperdiciar algunas chances evidentes de gol y por reiteradas imprecisiones al momento de pasar el balón a sus compañeros.
Lea también: Revelan estado físico de Jhon Durán; la verdad de su exclusión en Selección Colombia
En otras noticias: Mourinho salió del Fenerbahce y Jhon Durán sería perjudicado
Kompany habló del partido de Luis Díaz y su presencia en Bayern
El director técnico del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, habló con los medios de comunicación alemanes después del partido contra el Augsburgo y dejó claro que no fue un partido malo de Luis Díaz, al contrario, destacó que apareció en el momento clave para anotar un gol muy importante que le sirvió al triunfo del equipo.
“Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le generan (opciones a Luis Díaz). Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo. Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar 4 o 5 en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, es una amenaza, y estamos contentos con su energía”, dijo Kompany.
¡LUCHO DÍAZ!— Saque Amargo (@SaqueAmargoX) August 30, 2025
Acá podemos ver 75 millones de euros tirados al 🗑️
“Viven en un Country”pic.twitter.com/prs3PiIOCJ
Manuel Neuer advirtió a Luis Díaz
Por otro lado, uno de los referentes del club ‘bávaro’, el arquero Manuel Neuer, habló tras la victoria y dejó una indirecta para los atacantes del Bayern, asegurando que se deben aprovechar mejor las chances generadas, especialmente en un partido como el que tuvieron donde por poco sufren el empate del Augsburgo.
“Claro que encajar dos goles es molesto, pero creo que creamos muchas ocasiones. Hicimos un buen trabajo creando ocasiones, pero fallamos muchas, igual que contra el Wiesbaden. Hicimos un buen trabajo contra el Leipzig, marcando 6 goles. Hoy marcamos 3, lo cual no está mal, pero deberíamos aprovechar mejor nuestras ocasiones”, dijo Neuer en declaraciones a ‘Sky Sports’.
Fuente
Antena 2