Las ofertas que espera Colonia para dejar salir al colombiano Jhon Córdoba

Jhon Córdoba tuvo una gran temporada y, aunque su equipo no logró hacer una buena campaña, el colombiano se destacó por sobre sus compañeros del plantel y su potencial anotador fue reconocido por varios medios y por diferentes equipos europeos que ya sondearon la posibilidad de contar con él a través de una posible transferencia, la cual no sería sencilla, pues los alemanes no piensan desprenderse de una de sus principales figuras por un valor inferior a los 20 millones de euros.

Lea también: Crecen rumores sobre David Ospina: se iría de Nápoli como 'moneda de cambio'

Hasta el momento, la única propuesta seria que ha llegado a Colonia fue de Hertha Berlin, sin embargo, desde el equipo dueño de los derechos deportivos del colombiano, aseguran que no tienen afán y que esperarán a que llegue la oferta indicada para empezar a negociar, sabiendo que la salida del jugador puede transformarse en su mejor salvavidas financiero frente a una crisis que atraviesa el mundo del fútbol.

La situación está clara y la idea es esperar a que se abra el mercado inglés para ver si alguno de los clubes de la Premier llega para ofrecer un mejor negocio, asegura el medio 'Express', que ha estado al tanto de la situación del futbolista. "El equipo esperará al mercado inglés, si un club de la Premier quiere al colombiano, Colonia se ganará el premio gordo. Es muy posible que no se pueda evitar la transferencia de su mejor delantero, así que se espera una buena cifra de dinero. Los directivos sueñan con al menos 15 o 20 millones de euros", aseguró el mencionado diario.

Le puede interesar: Zidane pierde a otro jugador para el partido contra Manchester City

Luego, el mismo concluye: "Este dinero no llegará de la Bundesliga o de España. La esperanza está puesta en la Premier y sus políticas de contratación. Colonia debe alcanzar un balance financiero y la transferencia de Córdoba sería inevitable". De igual manera, Horst Heldt, director deportivo de la institución, aseguró: "Actualmente no hay presión de tiempo, esperamos mejores ofertas".

El panorama de momento es este, pero parece que lo único cierto es que el colombiano cambiará de equipo y que su futuro podría estar en el fútbol inglés, un buen lugar para que siga demostrando todas sus capacidades.