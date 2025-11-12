Leyenda del Bayern Múnich perdona a Luis Díaz: "Es fantástico"

Los fallos de goles cantados de Luis Fernando Díaz Marulanda quedan entre los ojos de referentes, ídolos, leyendas e históricos del Bayern Múnich que le piden al colombiano ser más efectivo de cara al portero rival. Ese ha sido el principal problema, pero, en líneas generales, ‘Lucho’ logró cambiarles la opinión a cada una de las personas que se opusieron a su fichaje.

Luis Díaz marcó un golazo frente al Unión Berlín que le ha dado la vuelta al mundo. Tenía un 6% de probabilidad de anotar y, con ángulo cerrado, batió la portería berlinesa. Pero, minutos más tarde, tuvo en sus pies la segunda anotación que le hubiese dado más tranquilidad a los bávaros.

Su fallo quedó en evidencia, pero, en últimas horas, una de las grandes leyendas del club lo aplaudió gracias a ese golazo. Además, afirmó que el gol apaga las dudas que hay con él, pero, le siguen exigiendo más efectividad de cara a los porteros rivales.

LOTHAR MATTHÄUS CAMBIÓ DE PARECER CON LUIS DÍAZ

El mediocentro alemán ha cuestionado por varios momentos el fichaje de Luis Díaz. Sin embargo, con presentaciones como esa ante Unión Berlín permitieron que Lothar Matthäus cambiara completamente de opinión frente al colombiano que deberá mejorar en la parte de la definición para seguir moldeando la idea de Matthäus.

Y es que, con el golazo, Lothar afirmó en Sky Sports que, “el gol de Luis Díaz fue de clase mundial. Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras de gol”.

Luis Díaz es el segundo goleador en lo que va de la temporada del Bayern Múnich que ha encontrado en Harry Kane y en el colombiano una dupla ideal para poder pelear por todos los títulos del año. Pese a esto, Lothar Matthäus le exige mucho más al guajiro en este 2025/26.

Y es que, el alemán sentenció que, “necesita ser más efectivo de cara al gol, pero su golazo hace que le perdone”. Luis Díaz ya lleva 11 goles en la temporada. Además, ha sumado cinco asistencias para un total de 16 incidencias de gol dentro de la institución.

EL AVISO DE LOTHAR MATTHÄUS PARA LUIS DÍAZ

Esta no es la primera vez que Lothar Matthäus se refiere a Luis Díaz con la urgencia de que mejore en la faceta de la definición. Aunque es el segundo goleador en lo que va de la temporada con el Bayern Múnich después de Harry Kane, tendrá que mejorar en el arco rival para poder convencer a Matthäus.

Anteriormente, Lothar había dejado en claro que no pasa nada porque es la Bundesliga, pero si llega a fallar un gol cantado contra un Real Madrid en la UEFA Champions League, se le vendrán encima porque ya es un rival que exige mucho más.