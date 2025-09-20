Lucho Díaz estuvo presente en la victoria de su equipo 4-1 en Bundesliga

Así fue el partido del colombiano

Fue un duelo bastante trabado para él en la Bundesliga. Muy temprano, sobre el minuto 11, terminó recibiendo una tarjeta amarilla por una falta sobre Vladimír Coufal. En ese rol de retroceder constantemente para respaldar a la defensa, suele quedar expuesto a cometer infracciones de este tipo.

En el frente ofensivo intentó con dos remates, ganó más de la mitad de los duelos que disputó y superó rivales en par de ocasiones. Su precisión en los pases fue del 76 %, con 27 entregas correctas de 34. En esta oportunidad no pudo marcar, algo inusual para él que desde que debutó en Bundesliga no lo había dejado de hacer, mientras que Harry Kane se robó el protagonismo con tres goles, consolidándose como máximo artillero del campeonato con ocho tantos.

La valoración de su actuación se situó alrededor de 6,5 puntos. En el tiempo de descuento estuvo cerca de anotar con un disparo bien atajado por el arquero. Más allá de eso, dejó una buena impresión en defensa, con cinco recuperaciones, demostrando que cada vez se afianza más en esa faceta con su nuevo club.