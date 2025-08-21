Luis Díaz advirtió a la Bundesliga: “Van a pasar cosas buenas con Harry...”

A lo largo del mercado de fichajes, Luis Díaz estuvo en el radar de los equipos más grandes del mundo. Barcelona y Bayern Múnich entraron en la pelea y fue el elenco bávaro quien logró llevarse al extremo del Liverpool. La última temporada del colombiano fue muy buena en Inglaterra con 17 goles, su mejor registro goleador en el club de Anfield.

Con esas cifras llegó al Bayern y solo necesitó debutar de manera oficial para iniciar su historia de goleador con la institución alemana. Luis Díaz dejó dudas durante la pretemporada para referentes que pasaron por el club, pero en su estreno en la Supercopa de Alemania, dio el golpe con un golazo de cabeza.

Vea también: Histórico equipo del FPC quiere a Jorge Luis Pinto como Dt: "vamos por él"

Ya se empiezan a ver sociedades y sacrificio por parte del guajiro que se entendió muy bien con Harry Kane, Michael Olise o Serge Gnabry, este último quien le dio la asistencia para aportar en el marcador con el segundo gol del Bayern.

En medio de un evento habitual del Bayern Múnich que se hace anualmente antes de iniciar la Bundesliga, Luis Díaz dejó claro que esas sociedades van a dar mucho de qué hablar a lo largo de la temporada en donde se juega la Bundesliga, Copa de Alemania y la Champions League.

“BUSCABA EL GOL DESDE LA PRETEMPORADA”; LUIS DÍAZ Y SU PRIMER TANTO EN BAYERN

Durante el evento, Luis Díaz analizó su debut que vino con todo, pues, además de estrenarse de manera oficial, levantó su primer trofeo y anotó su primer gol, “perfecto lo que pasó en el último partido, fue mi primer gol, mi primer trofeo, mi primer partido oficial. Entonces fue un poco redondo para empezar, estoy muy feliz y seguiré trabajando de esta manera para poder cosechar muchos más títulos”.

Le puede interesar: Gamero lo celebra: titular en Cali regresaría para una fecha clave

Luis Díaz se ha sentido muy cómodo en este arranque de la temporada con el Bayern Múnich. Eso también pasa por la relación que ha tenido con los jugadores, “el gol era algo que venía buscando en la pretemporada para sentirme un poco más confiado, más cómodo con el equipo, con los compañeros cada vez me siento mejor, me comunico mejor y estoy más cómodo. Hace parte de los primeros días, de estar conociendo a tus colegas, al cuerpo técnico, las instalaciones del club y creo que va a salir muy bien todo”.

EL MENSAJE DE LUIS DÍAZ A LA BUNDESLIGA

Sin duda alguna, el gol en el primer partido permitirá que Luis Díaz tenga una mayor sociedad y entendimiento con sus compañeros, de hecho, ya tuvo una buena sincronía con Serge Gnabry que le puso el balón en la cabeza para aumentar la diferencia contra el Stuttgart.

Lea también: El 'Diablito' Echeverri sale del Manchester City y ya fue anunciado en otro club europeo

Esto también pasa por su adaptación. ‘Lucho’ sentencia que fue muy fácil lograr adaptarse a la Bundesliga y a una nueva liga como la alemana, “ha sido muy fácil para mí acomodarme para entenderme dentro y fuera del campo, por eso creo que van a pasar cosas muy buenas con Harry, Olise y los que hacen parte del equipo”.

Luis Díaz debutará de manera oficial en la Bundesliga contra el RB Leipzig el viernes 22 de agosto. Un partido complejo frente a uno de los equipos que, desde su ascenso, ha venido dando destacadas actuaciones en el rentado local alemán.