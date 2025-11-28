Luis Díaz al rescate: El colombiano volverá a jugar con el Bayern tras la derrota

Lucho vuelve tras la suspensión

Sin duda alguna, Luis Díaz le hizo mucha falta al Bayern en su partido de Champions, un equipo sin salida, sin profundidad y sin personalidad, sobre todo en el segundo tiempo, algo en lo que el colombiano habría ayudado y mucho. Pues este fin de semana por fin podrá volver a ver acción, en este caso en la Bundesliga, en un partido en el que su equipo jugará frente a un rival que está peleando en la zona de descenso, el St. Pauli.

Recordemos que a Lucho le impusieron una sanción de 3 fechas por la falta en la que provocó la lesión de Hakimi, lateral del PSG, una decisión realmente cuestionable, ya que la entrada si bien fue dura fue en una disputa del balón, sin mala intención, sin ser excesivamente agresiva, una sanción más que cuestionable por parte de la UEFA.