Luis Díaz al rescate: El colombiano volverá a jugar con el Bayern tras la derrota
AFP
Bundesliga
Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 11:35

El colombiano reaparecerá con el conjunto bávaro tras su ausencia en Champions.

El Bayern Múnich volverá a jugar este fin de semana por la Bundesliga cuando reciba a St. Pauli después de la debacle en Champions cuando el Arsenal le pasó por encima con un contundente 3-1 en el que realmente hizo ver mal al equipo bávaro. Una de las grandes noticias para los dirigidos por Vincent Kompany es el regreso de una de sus estrellas, el colombiano Luis Díaz vuelve a estar disponible y será una pieza clave para recuperar la confianza de un equipo que antes del partido frente a los ingleses acumulaba 18 partidos sin conocer la derrota. 

Lucho vuelve tras la suspensión

Sin duda alguna, Luis Díaz le hizo mucha falta al Bayern en su partido de Champions, un equipo sin salida, sin profundidad y sin personalidad, sobre todo en el segundo tiempo, algo en lo que el colombiano habría ayudado y mucho. Pues este fin de semana por fin podrá volver a ver acción, en este caso en la Bundesliga, en un partido en el que su equipo jugará frente a un rival que está peleando en la zona de descenso, el St. Pauli. 

Recordemos que a Lucho le impusieron una sanción de 3 fechas por la falta en la que provocó la lesión de Hakimi, lateral del PSG, una decisión realmente cuestionable, ya que la entrada si bien fue dura fue en una disputa del balón, sin mala intención, sin ser excesivamente agresiva, una sanción más que cuestionable por parte de la UEFA

Hora y canal para ver el partido

El Bayern Múnich de Lucho Díaz jugará mañana 29 de noviembre frente a St. Pauli a partir de las 9:30a.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Disney+

