Luis Díaz aumenta la preocupación en Bayern: “Hay alerta para la Bundesliga”

Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas con una goleada de Colombia en la cual Luis Fernando Díaz fue una de las grandes figuras con asistencias para vencer a Venezuela en el cierre de las clasificatorias. Bayern Múnich estuvo atento a los partidos de la ‘Tricolor’, y, de hecho, dedicaron palabras para el colombiano.

Tras clasificar al Mundial, Luis Díaz regresará a la realidad con el Bayern Múnich en una nueva jornada de la Bundesliga en la cual los bávaros deberán recibir la vista del recientemente ascendido, Hamburgo el sábado 13 de septiembre a partir de las 11:30 de la mañana hora colombiana.

Sin embargo, el Bayern Múnich sentenció su preocupación con la presencia del guajiro en la cancha, así como también de Nicolas Jackson, últimos fichajes por parte del club alemán en este mercado de transferencias. Los dos jugadores estuvieron con Colombia y con Senegal respectivamente y los viajes ponen en alerta a la institución bávara que tendrá otros planes con ambos.

HAMBURGO: “UNA PREOCUPACIÓN EN EL CLUB BÁVARO”

Bayern Múnich tendrá que enfrentar al Hamburgo en una nueva fecha de la Bundesliga. Sin embargo, los tiempos pueden convertirse en el primer enemigo del conjunto bávaro por los juegos que hubo de Eliminatorias y de selecciones nacionales que Vincent Kompany y la prensa alemana categorizan como preocupante y un riesgo.

En el diario Bild afirman que hay alertas grandes con el protagonismo de Luis Díaz para el próximo partido y de Nicolas Jackson por las responsabilidades que tuvieron con sus respectivas selecciones. El medio sentencia que los jugadores estarían “algo cansados” y esto haría que Vincent Kompany tome decisiones con el colombiano y el senegalés.

Bild aseveró que, “Kompany ahora enfrenta alerta ofensiva. Ahora el Bayern se encuentra en una situación similar: sus cinco jugadores de ataque están o estuvieron ausentes con sus selecciones y dos de ellos vuelven a casa en el último minuto antes del partido del sábado”.

Además, afirman que, para no correr riesgos, los nuevos fichajes sería suplentes en el partido de la Bundesliga, “(Díaz) no llegará a Múnich hasta el jueves y solo participará en el último entrenamiento antes del partido contra el HSV. Se espera que Jackson también regrese a la Säbener Straße el jueves y tendrá un máximo de dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. Ambos fichajes podrían descansar con una plantilla bien formada, algo actualmente difícil de conseguir en el Bayern”.

LA PRIMERA DESDE QUE LLEGÓ AL BAYERN

En ese sentido, si el Bayern Múnich toma la decisión de poner a Luis Fernando Díaz en el banquillo de suplentes, el guajiro recibiría su primera suplencia en partidos oficiales desde que llegó al club bávaro procedente del Liverpool. Habrá que esperar la medida de Vincent Kompany.

Luis Díaz sería parte del entrenamiento del viernes y el sábado ya será día de partido, por lo cual, el Bayern no quiere correr riesgos con la estrella colombiana. Lo mejor podría ser no darle minutos desde el arranque para poder resguardarlo y no exponerlo a una lesión o a una sobrecarga que puede representar un gran problema cuando se avecina la Champions.