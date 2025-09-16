Luis Díaz avisa para Champions; ya se instaló en los libros récord del Bayern Múnich

Uno de los partidos más atractivos de la primera fecha en la nueva temporada de la UEFA Champions League será protagonizado por el Bayern Múnich y el Chelsea, donde el conjunto de Luis Díaz enfrentará este miércoles 17 de septiembre en condición de local al flamante campeón del más reciente Mundial de Clubes.

El equipo alemán buscará iniciar con pie derecho su camino en esta prestigiosa competencia continental, un debut ante un rival más que exigente, contra un Chelsea que buscará demostrar que su título en el Mundial de Clubes no fue casualidad.

