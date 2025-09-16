Actualizado:
Luis Díaz avisa para Champions; ya se instaló en los libros récord del Bayern Múnich
El delantero de la Selección Colombia enfrentará a Chlesea en el certamen continental.
Uno de los partidos más atractivos de la primera fecha en la nueva temporada de la UEFA Champions League será protagonizado por el Bayern Múnich y el Chelsea, donde el conjunto de Luis Díaz enfrentará este miércoles 17 de septiembre en condición de local al flamante campeón del más reciente Mundial de Clubes.
El equipo alemán buscará iniciar con pie derecho su camino en esta prestigiosa competencia continental, un debut ante un rival más que exigente, contra un Chelsea que buscará demostrar que su título en el Mundial de Clubes no fue casualidad.
Luis Díaz llega ‘on fire’ para su debut en Champions con el Bayern
El atacante de la Selección Colombia es una de las grandes figuras a seguir en el partido, jugador que fue fichado por el Bayern a cambio de 75 millones de euros y por quien los aficionados del equipo ‘bávaro’ confían para hacer la diferencia ante un equipo que enfrentó varias veces en Inglaterra mientras vestía la camiseta del Liverpool.
Pues bien, Lucho Díaz espera seguir con su aporte goleador para este importante partido, recordando que el delantero colombiano ha logrado anotar tres goles en sus tres primeros partidos de Bundesliga, una estadística que solo habían hecho tres delanteros en la historia del Bayern Múnich.
El guajiro entra en los libros destacados del Bayern
Con sus tres goles, el atacante colombiano igualó una marca que no pasaba desde 2012, cuando el delantero croata Mario Mandžukić celebró en tres ocasiones consecutivas, un registro que solo tienen los italianos Ruggiero Rizzitelli (en 1996) y Luca Toni (en 2007).
Así las cosas, la expectativa de los hinchas del Bayern es alta con el reporte goleador de Luis Díaz, especialmente en una competencia como la Champions, recordando que el colombiano también aportó un gol clave en lo que fue la victoria por 2-1 ante el Stuttgart para la consecución del título en la Supercopa de Alemania.
