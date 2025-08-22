Luis Díaz dejó huella en Bundesliga: fecha y hora del próximo partido con el Bayern

Llegó la hora para que Luis Fernando Díaz Marulanda se estrenara en la Bundesliga con el Bayern Múnich. Tras su primer partido en la Supercopa ante el Stuttgart, Díaz dejó claro su rol en el equipo con una destacada labor tanto defensiva como ofensivamente. Bajó y subió constantemente para ayudar a sus compañeros y marcó un golazo de cabeza.

Vincent Kompany lo ha puesto a jugar por la banda izquierda y por momentos, el colombiano se mete al centro para poder finalizar acciones. Contra el RB Leipzig en su estreno en la Bundesliga y en condición de local, Luis Díaz no paró de ser determinante dejando su sello como goleador y como asistente.

Harry Kane anotó triplete y Michael Olise doblete, mientras que Luis Díaz puso su primer gol en la Bundesliga y su segundo en dos partidos oficiales con el Bayern. Además, ‘Lucho’ dio dos asistencias para el artillero inglés completando un inicio de campeonato ideal con los bávaros.

Luis Díaz ya enamora y cambia perspectivas iniciales cuando llegó al Bayern Múnich. Solo necesitó dos partidos para dejar su huella en Alemania y para no dejar dudas de su gran impacto en el equipo. El colombiano tendrá que volver al ruedo en territorio teutón en la segunda fecha de la Bundesliga.

FECHA, HORA Y RIVAL DE LUIS DÍAZ EN LA SEGUNDA FECHA DE BUNDESLIGA CON EL BAYERN MÚNICH

Luis Fernando Díaz quiere seguir dando golpes en Alemania con sus buenas actuaciones y su sacrificio en el campo de juego. Bayern Múnich enfrentará al SV Wehen Wiesbaden en la Copa local en donde, tal vez, Vincent Kompany podría dejar afuera a referentes por ser apenas la primera ronda y enfrentar a un equipo de menor categoría.

En ese sentido, su próximo partido sería en la Bundesliga contra el Augsburgo en condición de visitante por la segunda jornada. El partido será a partir de las 11:30 de la mañana el sábado 30 de agosto. Luis Díaz podría llegar descansado a ese partido, dependiendo de la decisión que tome el entrenador belga con su presencia en la Copa de Alemania.

Una anotación y dos asistencias empiezan a marcar el idilio de Luis Díaz con su nueva afición en el Bayern Múnich. Desde sus primeros dos partidos, el colombiano dejó claro el nivel que demostrará fecha tras fecha en la Bundesliga y en las demás competencias que tiene el elenco bávaro en esta temporada.

LUIS DÍAZ VA POR UN TÍTULO QUE LE HACE FALTA EN EUROPA

En Liverpool, Luis Díaz ganó absolutamente todo lo posible en competencias locales. Se despidió con la Premier League y de inmediato firmó con el elenco alemán. Claramente, deberá ganar la Bundesliga y los torneos locales, pero su ambición va mucho más allá de eso.

Con el Bayern Múnich, Luis Díaz va por el reto de conseguir la UEFA Champions League, esa que le hizo falta en el Liverpool, pese a haber disputado una final contra el Real Madrid que no pudieron ganar, pese a la superioridad que tuvieron y por las atajadas de Thibaut Courtois que fue la gran figura.