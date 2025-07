Luis Díaz destapó las razones de su fichaje al Bayern: "el club encaja conmigo"

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, estuvo este jueves 31 de julio en su primera rueda de prensa como jugador del Bayern Múnich, allí, contestó las preguntas de la prensa alemana y dio sus primeras sensaciones tras llegar al conjunto ‘bávaro’.

“Estoy muy contento de estar aquí en Múnich, en este gran club. Mis primeras impresiones han sido muy buenas. Aún no he tenido mucho tiempo, pero me han dado una bienvenida muy cálida y tengo muchas ganas de conocerlos mejor a todos”, dijo Luis Díaz.

