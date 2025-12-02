Luis Díaz entra en selecto grupo en la Bundesliga; integra el top 3

Una temporada explosiva en el Bayern

La victoria 3-1 sobre St. Pauli dejó una nueva muestra del impacto de Luis Díaz en Alemania. El colombiano asistió a Raphael Guerreiro en el 1-0 y marcó el segundo al minuto 90+3’, sellando otro partido en el que su desequilibrio y agresividad fueron determinantes.

Su rendimiento ha sido tan alto que ya acumula 12 goles y 6 asistencias en todas las competencias, convirtiéndose en una de las piezas más productivas del Bayern. En Bundesliga, específicamente, ha participado en 12 goles, repartidos en siete anotaciones y cinco asistencias.

Su entrenador lo elogió nuevamente, destacando ese estilo tan particular que ya es sello de su juego:

“Luis tiene una especie de creatividad caótica. Siempre puede hacer algo en medio del caos”, dijo Kompany tras la victoria.

Con actuaciones constantes y decisivas, el extremo guajiro se ganó el estatus de referente ofensivo en la estructura del actual líder del fútbol alemán.

Así está el top de goleadores en Alemania

Con sus siete goles, Luis Díaz se instaló en el top 5 de los artilleros de la Bundesliga. El listado está encabezado por su compañero Harry Kane, quien suma 14 anotaciones y tres asistencias, siendo el máximo goleador del torneo.

El podio lo completa Jonathan Burkardt, del Eintracht Frankfurt, con ocho tantos, seguido por el colombiano en la tercera casilla del ranking. Más abajo aparecen Haris Tabaković del Borussia Mönchengladbach y Deniz Undav del Stuttgart, ambos con siete goles, aunque el suizo ocupa el cuarto lugar por tener una asistencia más.

El rendimiento goleador del Bayern queda aún más expuesto cuando se revisa el sexto puesto, donde aparece otro jugador del conjunto bávaro, Michael Olise, con seis goles y seis asistencias.

Luis Díaz, pese a ser extremo y no delantero centro, se mantiene entre los mejores definidores del campeonato gracias a su regularidad, lectura ofensiva y capacidad para romper defensas en espacios reducidos.