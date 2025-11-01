Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 06:50
Luis Díaz es protagonista en cambio del Bayern; ahora lideran importante marca
El atacante colombiano es de momento titular indiscutible en el equipo 'bávaro'.
Como es costumbre en el fútbol alemán, el Bayern Múnich arrasa con sus rivales y es uno de los equipos llamados a pelear todos los títulos que allí se disputen, además, el conjunto ‘bávaro’ tiene puntaje perfecto en la presente edición de la UEFA Champions League, con triunfos consecutivas ante Chelsea, Pafos y Brujas.
Uno de los jugadores que sin duda ha logrado aportar a la plantilla del Bayern es el colombiano Luis Díaz, habitual titular del equipo dirigido por Vincent Kompany que luego de 14 partidos disputados en esta temporada, ha podido anotar 8 goles y ofrecer 5 asistencias.
Lea también: Colombiano del PSG hace guiños a Lorenzo: “Quiere jugar en Selección”
En otras noticias: analizamos la sorprendente eliminación de Liga de Quito en Copa Libertadores
Luis Díaz se lleva los aplausos en importante marca del Bayern Múnich
El delantero de la Selección Colombia no solo ha sido decisivo en el ataque del Bayern, sino que también se ha convertido en una pieza clave del nuevo sello físico que ha buscado implementar el técnico Kompany.
Y es que, bajo el mando del estratega belga en lo que va de esta temporada en la Bundesliga, el equipo ‘bávaro’ lidera la estadística de distancia recorrida, con un promedio de 121,8 kilómetros por partido, un cambio radical respecto a temporadas anteriores.
Kompnay y el cambio físico que está implementando en el Bayern
Antes de la llegada del técnico belga, el Bayern figuraba entre los clubes con menor despliegue físico en la Bundesliga, sin embargo, con la filosofía de Kompany basada en la intensidad, el esfuerzo colectivo y la precisión técnica, el equipo ha encontrado un potencial importante.
En este escenario brilla el colombiano Luis Díaz, quien se caracteriza por su entrega y capacidad de sacrificio al momento de ayudar en zona defensiva, jugador que encarna mejor que nadie esa nueva identidad que ha llevado al conjunto 'bávaro’ a llevar un invicto en la actual temporada, donde ha ganado todo lo que ha jugado.
Fuente
Antena 2