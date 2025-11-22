Luis Díaz jugo los 90 minutos en la aplastante victoria del Bayern Múnich

Friburgo sorprende y golpea primero

El encuentro inició con un Friburgo decidido a mostrar personalidad en Múnich. Ya en los primeros minutos avisó Max Rosenfelder con un intento que terminó anulado por fuera de juego. La presión visitante tuvo premio al minuto 11, Yuito Suzuki cazó un rebote tras un tiro de esquina y rompió el cero con un remate potente.

El golpe sacudió al Bayern, que no logró asentarse antes de recibir el segundo. Al 17’, Johan Manzambi se elevó en el área y, de cabeza, colocó el 0–2 parcial ante la pasividad defensiva local. El Allianz quedaba en silencio y Friburgo jugaba con confianza, administraba la pelota y desnudaba los problemas bávaros.

Sin embargo, la reacción llegó. Bayern adelantó líneas, activó las bandas y consiguió el descuento al 21’. Una jugada colectiva impecable terminó en los pies de Lennart Karl, quien definió con categoría el 1–2. Desde ese momento, el dominio cambió de dueño.

Bayern arrinconó a Friburgo y antes del descanso encontró la igualdad. En el minuto 42, Michael Olise recibió en el área tras una combinación precisa y sacó un disparo cruzado imposible para Atubolu. 2–2 y todo por decidir.

Un segundo tiempo arrollador: Bayern liquida con cuatro goles

La segunda parte comenzó eléctrica, con ambos equipos buscando el arco rival. Pero la jerarquía del Bayern terminaría imponiéndose pronto. Al 55’, Dayot Upamecano aprovechó un centro desde el tiro de esquina y definió sutilmente para poner el 3–2 y completar la remontada.

La superioridad bávara aumentó con el paso de los minutos. Friburgo se replegó demasiado y Bayern no perdonó. Al 60’, Harry Kane recuperó un balón y, de pierna izquierda, sacó un remate letal para el 4–2. El Allianz estallaba.

El equipo de Tuchel no bajó el ritmo. Luis Díaz, que había tenido un primer tiempo discreto, empezó a desequilibrar por la banda izquierda y generó dos opciones claras, una al 68’ con un remate cruzado que pasó cerca y otra al 81’ en una mala decisión de pase cuando tenía opción de rematar.

La goleada se consolidó con la entrada de Nicolas Jackson. Al 77’, el delantero recibió un pase entre líneas y definió con frialdad para el 5–2. Y a los 84’, Olise firmó su segundo gol de la noche con un disparo colocado de zurda que selló el 6–2 definitivo.