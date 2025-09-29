Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 09:54
Luis Díaz lo tiene claro: Sus compañeros son la clave del buen momento
El colombiano se está convirtiendo en figura de su nuevo equipo.
Luis Díaz cayó de pie en su llegada al Bayern, el colombiano ha sido titular en todos los partidos esta temporada y en Bundesliga ya acumula 3 goles y 3 asistencias en los primeros 5 partidos de la temporada. Han logrado formar una ofensiva que realmente impone respeto, con un Harry Kane encendido, Michael Olise, Serge Gnabry y el colombiano Luis Díaz el equipo bávaro está pisando fuerte y ha ganado cada uno de sus ocho partidos de esta nueva temporada.
El guajiro lo tiene claro y esto dijo sobre sus compañeros y su nuevo equipo en una entrevista.
"Es increíble jugar con ellos"
El colombiano que ya es una estrella de talla mundial no pierde la humildad que lo ha caracterizado durante toda su carrera, en una entrevista después del partido del fin de semana en el que su equipo venció 4-0 al Werder Bremen, Díaz destacó el trabajo de sus compañeros y admitió sentirse privilegiado por los compañeros que lo rodean.
El equipo me lo está poniendo muy fácil en el campo. Tenemos muchos grandes jugadores, sobre todo arriba, que no solo piensan en marcar goles, sino que también ayudan a sus compañeros. Eso me da mucha seguridad y confianza.
Además el extremo guajiro admitió que "jugar con ellos es increíble, me hacen sentir más cómodo y contento, cada vez me siento mejor", unas declaraciones que reafirman no solo el buen momento futbolístico del jugador sino también personal.
Lucho vuelve a jugar en Champions
Esta semana llega con una nueva jornada de Champions League, una nueva oportunidad para el colombiano y para el Bayern que enfrentará al Pafos FC de visitante buscando confirmar el buen momento y conseguir una nueva victoria en la competencia tras ganar 3-1 en el debut frente al Chelsea.
El Bayern jugará el 30 de septiembre a partir de las 2:00p.m.
Fuente
Antena 2