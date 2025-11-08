Luis Díaz marcó golazo, pero no pudo evitar primer ‘tropiezo’ del Bayern

Después de victorias y más victorias a lo largo de la temporada en la Bundesliga, UEFA Champions League, competencias en donde el Bayern Múnich es líder con puntaje perfecto, la Copa de Alemania y el título de la Supercopa Alemana, queda la duda de qué equipo puede detener a la máquina que se han convertido los bávaros.

Vea también: Fin de la novela; Nacional ya tendría estadio para las fases finales

Con un Luis Díaz en un excelente nivel, Bayern Múnich fue a la capital de Alemania para medirse con el Unión Berlín para seguir con puntaje perfecto y para seguir sacando diferencias frente a los perseguidores. Sin embargo, tropezaron con un empate que corta la racha de victorias consecutivas.

‘Lucho’ fue uno de los héroes marcando un golazo que tenía pocas probabilidades de entrar al arco custodiado por Frederik Rønnow que detuvo todos los embates posibles por parte de los muniqueses.

PRIMER TIEMPO CON GOLAZO DE LUIS DÍAZ Y UN FALLO DE GOL CANTADO

Durante los primeros minutos, las cosas no iniciaron de la mejor manera para el Bayern Múnich. Les costó tener la pelota en los pies, además de la pérdida constante en los balones parados que tuvieron que defender. Unión Berlín dominó y sacó provecho de los tiros libres.

De hecho, sobre los 27 minutos del partido, cuando ya le habían anulado un gol a Unión Berlín por un fuera de lugar milimétrico, llegó la apertura en el marcador por el defensor central Danilho Doekhi por medio de un tiro de esquina raso que encontró al neerlandés que definió suave y Manuel Neuer no pudo evitar un remate que parecía sencillo.

Le puede interesar: Luis Díaz se llevó los aplausos tras nuevo golazo con el Bayern Múnich

El Bayern Múnich intentó atacar e igualar. Luis Díaz tuvo su momento de oro cuando faltaban siete minutos para el final del primer tiempo después de una asistencia de Konrad Laimer que parecía irse a la línea de fondo. ‘Lucho’ rescató la pelota y sin ángulo, sacó un remate que se coló al primer palo de Frederik Rønnow para establecer el empate.

Antes de que acabara el primer tiempo, Luis Díaz tuvo otra acción clara para poder romper el empate recientemente conseguido. Quedó solo frente a Frederik Rønnow y cruzó su remate sin ninguna dirección del arco. Así terminaron los primeros 45 minutos.

EMPATE DE BAYERN QUE CORTÓ RACHA DE 17 VICTORIAS

En el segundo tiempo, Luis Díaz tuvo otras oportunidades de gol en el costado izquierdo en donde se perfiló frente a Frederik Rønnow y disparó al arco. Sin embargo, el balón pegó en la marca de un defensor rival que negó el segundo del colombiano y la victoria del Bayern.

Harry Kane no pesó en el ataque del Bayern Múnich, mientras que el Unión Berlín esperaba al momento de atacar a los predios de Manuel Neuer. Las pelotas quietas volvieron a inquietar al equipo bávaro que no estuvo a la altura para evitar el peligro en esas acciones.

Lea también: Fluminense no logra superar a Jhon Arias: “Vamos a intentarlo...”

Justamente, a los 82 minutos, Unión Berlín volvió a dar el golpetazo a un Bayern que no encontró reacción en el segundo tiempo gris de pocas acciones. En un tiro libre, un rechace defectuoso de la zaga defensiva del equipo visitante terminó en el control de Danilho Doekhi, que, de frente a Manuel Neuer venció al alemán con un remate al fondo.

Afortunadamente, en la última jugada, Bayern rescató un punto con un centro a la cabeza de Harry Kane que puso la testa para el manotazo de Frederik Rønnow que no pudo evitar el empate.