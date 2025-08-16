Actualizado:
Luis Díaz recibe espaldarazo de Kompany; primer gran desafío en el Bayern Múnich
El delantero colombiano ha levantado alta expectativa en territorio alemán.
La Supercopa Franz Beckenbauer, como es su nombre oficial a partir de esta temporada, será el primer reto de envergadura para el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz, que se medirá a domicilio en su condición de campeón alemán vigente ante el ganador de la pasada edición de la Copa de Alemania, el Vfb Stuttgart.
La pretemporada del Bayern Múnich, aunque corta debido a haber vuelto tarde de vacaciones por su participación en el Mundial de Clubes, ha sido buena. Ante todo, por el triunfo 4-0 logrado ante el Tottenham dejó una buena impresión, al igual que el propio Luis Díaz, pese a que el colombiano todavía no ha visto gol en puerta.
En el duelo ante el Stuttgart en el que el Bayern se juega el primer título de la temporada empieza lo que realmente vale. Los bávaros parten como claros favoritos y Luis Díaz recibe el espaldarazo de ser titular.
Alineación del Bayern para enfrentar al Stuttgart con luis Díaz como titular
El equipo dirigido por Vincent Kompany tendrá en su defensa una sensible baja, la del lateral izquierdo Alphonso Davies, quien todavía no está a punto tras una grave lesión de rodilla que lo ha tenido meses alejado de las canchas, así que su reemplazo será Josip Stasinic.
En la media punta, la ausencia de Jamal Musiala, que sufrió una lesión grave en el Mundial de Clubes y no volverá antes de finales del año, obliga al entrenador Vincent Kompany cambiar el nombre.
Así las cosas, el equipo ‘bávaro’ va al campo de juego con Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.
El gran reto que empieza Kompany al frente del Bayern
Para el técnico Vincent Kompany, campeón con el Bayern, es su segunda temporada en el club bávaro que suele ser la más difícil para un entrenador en Múnich. Entre los antecesores del belga, Julian Nagelsmann, Niko Kovac y Carlo Ancelotti no lograron terminar su segundo ejercicio. El último entrenador que dirigió al Bayern dos temporadas completas o más -fueron tres- fue Pep Guardiola entre 2013 y 2016.
