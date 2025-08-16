Luis Díaz recibe espaldarazo de Kompany; primer gran desafío en el Bayern Múnich

Alineación del Bayern para enfrentar al Stuttgart con luis Díaz como titular

El equipo dirigido por Vincent Kompany tendrá en su defensa una sensible baja, la del lateral izquierdo Alphonso Davies, quien todavía no está a punto tras una grave lesión de rodilla que lo ha tenido meses alejado de las canchas, así que su reemplazo será Josip Stasinic.



En la media punta, la ausencia de Jamal Musiala, que sufrió una lesión grave en el Mundial de Clubes y no volverá antes de finales del año, obliga al entrenador Vincent Kompany cambiar el nombre.

Así las cosas, el equipo ‘bávaro’ va al campo de juego con Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.