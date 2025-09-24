Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 19:41
Luis Díaz recibe primer portazo de Vincent Kompany en el Bayern Múnich; excluido
El entrenador del equipo 'bávaro' no lo tuvo en cuenta en un importante escalafón.
El Bayern Múnich ha empezado su temporada de manera inmejorable, el equipo 'bávaro’ ganó la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, en la Bundesliga ha encajado 4 victorias de manera consecutiva y en su debut por la UEFA Champions League venció 3-1 al Chelsea.
El presente de Luis Díaz también es para destacar, pues el delantero colombiano ha logrado 4 goles y 2 asistencias en 7 partidos disputados con el Bayern sumando todas las competencias, una cifra aceptable para el jugador que fue comprado por 75 millones de euros.
Lea también: [Video] ¡La puso en el ángulo! Golazo colombiano en Inglaterra
En otras noticias: ¿James no estaba lesionado y prefirió no jugar en cancha sintética?
Vincent Kompany excluyó a Luis Díaz de importante escalafón
El joven entrenador belga de apenas 39 años, fue consultado acerca de la posibilidad de que alguno de sus jugadores en el Bayern Múnich pueda pelear en un futuro por el Balón de Oro, que recientemente se entregó al francés Osumane Dembélé.
En la respuesta que ofreció el estratega mencionó a tres futbolistas, sin embargo, no estuvo el nombre de Luis Díaz en sus posibilidades, dejando esa chance al delantero Harry Kane y a los centrocampistas Jamal Musiala y Michael Olise.
“Musiala sería un candidato para ganar el Balón de Oro, pero lamentablemente no puede jugar ahora mismo debido a su lesión”, afirmó el estratega del Bayern en diálogo con Sky Sports, añadiendo que “viendo las actuaciones de Harry Kane o Michael Olise, se puede imaginar que tienen una oportunidad en el futuro”.
¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?
El atacante de la Selección Colombia volverá a la acción con el equipo ‘bávaro’ el próximo viernes 26 de septiembre, duelo en condición de local por la fecha 5 de la presente Bundesliga, donde tendrá que enfrentar al Werder Bremen a partir de la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).
Fuente
Antena 2