Luis Díaz recibe primer portazo de Vincent Kompany en el Bayern Múnich; excluido

Vincent Kompany excluyó a Luis Díaz de importante escalafón

El joven entrenador belga de apenas 39 años, fue consultado acerca de la posibilidad de que alguno de sus jugadores en el Bayern Múnich pueda pelear en un futuro por el Balón de Oro, que recientemente se entregó al francés Osumane Dembélé.

En la respuesta que ofreció el estratega mencionó a tres futbolistas, sin embargo, no estuvo el nombre de Luis Díaz en sus posibilidades, dejando esa chance al delantero Harry Kane y a los centrocampistas Jamal Musiala y Michael Olise.

“Musiala sería un candidato para ganar el Balón de Oro, pero lamentablemente no puede jugar ahora mismo debido a su lesión”, afirmó el estratega del Bayern en diálogo con Sky Sports, añadiendo que “viendo las actuaciones de Harry Kane o Michael Olise, se puede imaginar que tienen una oportunidad en el futuro”.