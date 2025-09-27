Luis Díaz respondió a la confusión del gol en Bayern: "no lo quería hacer"

Como era de esperarse desde que Luis Fernando Díaz Marulanda recaló en el Bayern Múnich, los bávaros se han adueñado de la Bundesliga con puntaje perfecto y, aunque por momentos han sufrido bastante para conseguir algunos resultados en partidos cerrados y apretados, otros los han sacado con mucha facilidad.

Vea también: Atlético Nacional definió el futuro de Diego Arias; lo dan por hecho

Justamente, en una nueva fecha de la Bundesliga, Bayern enfrentó en condición de local al Werder Bremen en otra goleada de 4-0 en la que Luis Díaz ayudó con una asistencia, además de una jugada extraña en donde desvió la pelota al fondo. Sin embargo, los registros de la liga alemana le dieron la anotación a su compañero, el alemán, Jonathan Tah que también llegó en este mercado de fichajes al club.

Aunque al principio apareció Luis Díaz como goleador a los 22 minutos, el registro de la Bundesliga cambió y le dieron a Jonathan Tah el gol que marcó la diferencia para guiar el resultado a un 4-0 definitivo. El colombiano tuvo que consolarse con una asistencia en un juego que brilló nuevamente. Después de los 90 minutos, ‘Lucho’ respondió a esa confusión sobre quién metió esa anotación.

LA RESPUESTA DE LUIS DÍAZ CON RESPECTO AL GOLEADOR DEL PRIMER TANTO

Una vez terminó el partido, el guajiro habló con medios de comunicación y para ESPN afirmó que, simplemente está feliz por ayudar al equipo y también admitió confusión en el primer gol que se lo dieron a Jonathan Tah, “lo del compañero fue más intencional en lo que quiso hacer, hizo el gesto para poder marcar el gol. Después se encuentra con mi pie y eso sí no lo quería hacer. Fue gol y fue importante para irnos arriba en el resultado, estoy feliz por ayudar al equipo”.

Le puede interesar: Definido el futuro de Rodallega: Ligado a la institución de Santa Fe

Pese a que le negaron ese gol en los registros de la liga de Alemania, Luis Díaz se despidió con una asistencia para Harry Kane que está intratable en el club. El ex Liverpool admitió que, “justo estaban hablando de los goles de Harry. Que bueno hacer parte de esas estadísticas de él (100 goles con Bayern Múnich), es un hombre que marca cada partido y no se conforma, siempre quiere más. Es bueno que siga en esa tónica de marcar mucho porque vamos a necesitarlo. No todos tiene un goleador como él, es un privilegio jugar a su lado”.

LA CONFIANZA QUE LE HAN BRINDADO EN EL EQUIPO Y LO QUE VIENE PARA LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH

Sin duda alguna, desde que llegó al Bayern Múnich no ha dejado de ser titular en cada uno de los partidos del equipo bávaro dando asistencias o marcando goles. Justamente, ha respondido a la confianza que le ha brindado el equipo con Vincent Kompany como el entrenador y el encargado partido a partido.

Lea también: Impensado; hinchas lanzan dura crítica al Bayern Múnich de Luis Díaz

En ese sentido, ‘Lucho’ afirmó estar agradecido con lo que ha sido el inicio de su carrera en Bayern, pero dejó claro que es muy temprano para decir que ya tienen ganada la temporada, “solo vengo a trabajar de buena manera, aportar mi granito de arena y estar mentalizado en lo que vengo a hacer. Si en conjunto se logran los objetivos, es perfecto. Contento por el inicio de temporada y tenemos que seguir así. No hemos ganado nada, los pies sobre la tierra son fundamental para cosechar más triunfos”.

Para el colombiano se viene el objetivo y la única competencia que no ha podido ganar en Europa: la UEFA Champions League. Pese a que ha jugado finales de esa competencia, no ha podido alzar la ‘orejona’. Su próximo partido será ante el Pafos en Chipre. Por la Bundesliga visitarán al Eintracht Frankfurt.