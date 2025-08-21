Luis Díaz rompió el silencio y confesó por qué fichó por Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz ya anotó gol en Bayern Múnich y ganó su primer título (Supercopa de Alemania), y en entrevista con la Bundesliga habló de sus primeras sensaciones en el club, de lo que significa este nuevo desafío y de cómo su historia personal lo impulsa a seguir soñando en grande.

Las razones de Luis Díaz para salir de Liverpool y llegar a Bayern Múnich

De entrada, el guajiro reconoció que lo que más lo motivó a llegar al club bávaro fue la dimensión del equipo: “Las expectativas del Bayern… es un club que tiene muchísima historia, ha ganado todo a nivel internacional y para mí es un reto muy grande ser parte de este equipo tan grande”, afirmó.

En cuanto a la liga alemana, Díaz confesó que ya la seguía de cerca, pero vivirla de primera mano lo sorprendió: “Es una liga muy intensa y físicamente es increíble”, explicó. También destacó que el campeonato le permitirá crecer en lo táctico y físico, pues ha tenido que ajustar algunos movimientos en su forma de jugar.

El colombiano aseguró que quiere adaptarse rápido y mantener la buena racha con la que empezó: “Comenzamos muy bien, vamos a tratar de seguir trabajando para ahora tener un comienzo increíble en Bundesliga”, señaló.