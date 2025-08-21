Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 17:24
Luis Díaz rompió el silencio y confesó por qué fichó por Bayern Múnich
El futbolista guajiro llegó en esta temporada procedente de Liverpool FC.
El colombiano Luis Díaz ya anotó gol en Bayern Múnich y ganó su primer título (Supercopa de Alemania), y en entrevista con la Bundesliga habló de sus primeras sensaciones en el club, de lo que significa este nuevo desafío y de cómo su historia personal lo impulsa a seguir soñando en grande.
Las razones de Luis Díaz para salir de Liverpool y llegar a Bayern Múnich
De entrada, el guajiro reconoció que lo que más lo motivó a llegar al club bávaro fue la dimensión del equipo: “Las expectativas del Bayern… es un club que tiene muchísima historia, ha ganado todo a nivel internacional y para mí es un reto muy grande ser parte de este equipo tan grande”, afirmó.
En cuanto a la liga alemana, Díaz confesó que ya la seguía de cerca, pero vivirla de primera mano lo sorprendió: “Es una liga muy intensa y físicamente es increíble”, explicó. También destacó que el campeonato le permitirá crecer en lo táctico y físico, pues ha tenido que ajustar algunos movimientos en su forma de jugar.
El colombiano aseguró que quiere adaptarse rápido y mantener la buena racha con la que empezó: “Comenzamos muy bien, vamos a tratar de seguir trabajando para ahora tener un comienzo increíble en Bundesliga”, señaló.
Uno de los puntos que más entusiasman al ex Liverpool es compartir ataque con figuras como Harry Kane y Michael Olise. Sobre el delantero inglés, Díaz comentó: “Jugar al lado de Harry me parece espectacular, es un jugador que con cualquiera se puede entender”.
Del mismo modo, valoró al extremo francés como un socio ideal en su estilo de juego: “Olise es un poco más a lo que yo estoy acostumbrado: driblar, tener asistencias, goles y resolver partidos difíciles en el uno contra uno”, afirmó.
Díaz también recordó sus inicios en el fútbol, desde la escuela de su padre en Barrancas hasta su salto al Junior, Porto, Liverpool y ahora Bayern. “Recordar los tiempos atrás es súper espectacular porque no ha sido nada fácil; he pasado por circunstancias muy difíciles, pero las he sabido sobrellevar”, expresó.
Finalmente, el colombiano dejó claro que la mentalidad de su pueblo natal lo acompaña siempre: “Son personas que siempre están alegres, que trabajan muchísimo con lo poco que tienen. Eso es lo que yo llevo: estar feliz, disciplinado y confiar en Dios”, sentenció.
Con estas palabras, Luis Díaz refleja no solo la ilusión de un nuevo comienzo en Alemania, sino también la esencia de un jugador que quiere dejar huella en el gigante bávaro.
Fuente
Antena 2