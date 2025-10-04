Luis Díaz rompió un récord personal e ilusiona a Bayern Múnich

Bayern Múnich derrotó 0-3 a Eintracht Frankfurt por la sexta fecha de la Bundesliga 2025-26, y lo hizo con dos anotaciones de Luis Fernando Díaz, quien también hizo una asistencia a Harry Kane para el gol restante.

El primero de la jornada llegó recién iniciado el partido, gol con el cual Luis Díaz rompió una marca personal, fuera de por poco hacer historia en la Bundesliga. El colombiano es aplaudido por todo Bayern, pues vive su mejor momento deportivo.

Luis Díaz marcó el gol más rápido de su carrera

Teniendo en cuenta que el balón entró a los 15 segundos del primer tiempo, Luis Díaz marcó así el gol más rápido de su carrera deportiva. Eso sí, no es el más pronto de la historia del Bayern ni de la Bundesliga.

El gol más rápido de la historia de la Bundesliga lo marcó Kevin Volland en un Hoffenheim vs Bayern el 22 de agosto de 2015 cuando apenas transcurrían nueve segundos de juego. Según Espn, el gol de Luis Díaz es el decimotercero más rápido de ese torneo.