Luis Díaz sobresale en Bayern Múnich: calificación tras el 4-0 a Werder Bremen

Bayern Múnich sigue intratable en el arranque de la Bundesliga 2025-26 y este viernes 26 de septiembre goleó 4-0 a Werder Bremen en el Allianz Arena por la quinta jornada del campeonato. Entre los más destacados del encuentro estuvo el colombiano Luis Díaz, quien recibió una calificación de 7,6 puntos y se consolidó como una de las figuras del partido.

El guajiro fue protagonista desde el inicio, pues sobre los 22 minutos de la primera parte abrió el marcador, aunque la anotación fue adjudicada en un principio a Jonathan Tah. Sin embargo, las repeticiones mostraron que el último toque fue de Díaz, por lo que se espera que en las próximas horas la Bundesliga le otorgue oficialmente el gol.

Estadísticas de Luis Díaz en Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen

Más allá de esa acción, el extremo colombiano mostró todo su despliegue y precisión. Sumó 58 toques de balón, acertó el 85 % de sus pases y completó tres envíos largos exitosos, cifras que reflejan su influencia en el juego ofensivo del equipo bávaro.

En la segunda parte, Díaz volvió a aparecer en una acción clave: asistió a Harry Kane para el tercer gol del Bayern, que prácticamente liquidó el compromiso. El inglés fue otro de los destacados, pues firmó un doblete en la goleada.