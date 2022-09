Mané divide opiniones en el Bayern por su rendimiento: "toca ver si funciona"

Uno de los fichajes más nombrados para esta temporada fue el de Sadio Mané, el delantero senegalés que llegó proveniente del Liverpool y que fue adquirido por el Bayern Munich, un equipo que empieza a dividir opiniones por el rendimiento del futbolista.

Vea también: Diego Costa fue confirmado por su nuevo equipo en la Premier League

Se sabe que cuando el delantero llegó al equipo alemán, mucha cosas buenas pasaron, pues dejó registros de goles en las tres primeras jornadas de la Bundesliga, pero ahora esa situación va a otro precio.

Dentro de la liga alemana, el Bayern lleva las tres última jornadas sin ganar y Mané no ha podido brillar tanto, lo mismo que pasó en el partido de Champions frente a Inter, porque en realidad los que han hecho los goles han sido sus otros compañeros.

Su ausencia de protagonismo en las últimas semanas hace que los diferentes líderes del equipo opinen sobre su rendimiento. Primero fue el entrenador Julian Nagelsmann, quien lo excusó: "tuvo que lidiar con oponentes muy físicos, pero abrió espacios para los demás, también es importante abrir caminos para la profundidad de los los demás”.

Le puede interesar: Cuadrado fue expulsado en empate de Juventus con Salernitana

Ahora fue Hasan Salihamidzic, director deportivo del equipo, quien dijo que hubo partidos "que no salieron como él se imaginaba. Tenemos a Serge Gnabry, aunque no funcionó el sábado, sigue siendo un 'killer' cara al arco. Tenemos a Sadio Mané. Compramoa a Mathys Tel. También tenemos a Choupo. Buscamos en el mercado pero no encontré nada mejor que lo que tenemos".

"Lo veremos de año en año. Primero veremos esta temporada para ver si funcionan las cosas y cómo funcionan. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos tan bien equipados y quiero ver cómo eso se resolverá" finalizó el administrativo, quien fue enfático con analizar el rendimiento partido tras partido del delantero.