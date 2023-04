Mané no seguiría en el Bayern Múnich: ¿Volverá a jugar con Luis Díaz en el Liverpool?

El senegalés Sadio Mané no vive su mejor momento en el Bayern Múnich. Llegó al conjunto alemán como un fichaje estelar luego de su exitoso ciclo en el Liverpool; sin embargo, las lesiones y las polémicas extradeportivas no le permitieron brillar como se esperaba.

Recientemente, el delantero fue sancionado por parte de su club tras agredir a Leroy Sané, uno de sus compañeros en el plantel bávaro. Pese a ello, el equipo estaría considerado una medida más extrema hacia él.

Según indican diferentes medios en Alemania, Mané no seguirá en el Bayern Múnich al final de la temporada, por lo que una de las opciones es que juegue cedido en otro club. El senegalés no entra en los planes del técnico Thomas Tuchel y su relación en el interior del plantel no es la mejor.

“Fichar a Mané se considera un error, sobre todo con su salario de más de 20 millones de euros al año. Tras sus decepcionantes actuaciones, circula un chiste en la Säbener Straße de que el Bayern fichó al hermano gemelo de Mané, no al del Liverpool”, señala Florian Plattenberg, periodista de Sky Sports,

Su crudo presente en el equipo bávaro haría que Sadio Mané reconsidere la opción de volver a la Premier League, tal como señala el portal Football Insider. Aunque le gustaría jugar nuevamente en el Liverpool, la idea, según este medio, es imposible a raíz de su edad (31 años) y de la composición del equipo.

Cabe recordar que Mané tiene contrato vigente con el Bayern Múnich hasta junio de 2025. El equipo, entre otras cosas, se prepara para encarar en condición de local el partido de vuelta ante Manchester City por la Champions League, donde van perdiendo la serie por marcador de 3 - 0

