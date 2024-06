Mats Hummels pasa la página del Borussia Dortmund: ya tendría nuevo club

No había dudas de que, el futuro de Mats Hummels, capitán y referente del Borussia Dortmund iba a estar lejos de la institución alemana, sin importar si quedaban campeones o no de la UEFA Champions League. Finalmente, no lograron superar al Real Madrid en la final, y se definió con antelación el futuro del zaguero alemán.

Todo apuntaba que Mats Hummels podría pensar en seguir en Alemania todavía Seguramente, iba a tener ofertas en la liga alemana. También sonó como una posible nueva incorporación para cualquier club de la Major League Soccer de los Estados Unidos. No obstante, el teutón tomará un rumbo, que parecía no estar en sus planes hace algunos días.

En primera instancia, también hubo desconcierto por la convocatoria de la selección de Alemania con Julian Nagelsmann en la cabeza del combinado nacional, quien dejó afuera al defensor central, Mats Hummels. El finalista de la Champions League, y subcampeón de dicha competencia se quedó afuera. En segunda instancia, se confirmó lo que era un secreto a voces sobre su salida del Borussia Dortmund.

Algunas versiones apuntan a que la salida de Mats Hummels se dio por diferencias con el entrenador, Edin Terzic, quien también se fue de la institución. Hummels tendrá que buscar nuevos aires, pero todo parece indicar que la Bundesliga no está en sus opciones.

MATS HUMMELS YA TENDRÍA NUEVO EQUIPO POR FUERA DE ALEMANIA

Por ahora, hay dos clubes que están interesados en poder contar con Mats Hummels. El zaguero central llama la atención en dos ligas, la primera, Serie A con la Roma como la gran opción, y la segunda, el Real Mallorca de España, que, todo parece que, con los mallorquinos, las conversaciones están muy avanzadas.

De acuerdo con el agente de jugadores, Timo Boll, su salida del Borussia no fue un problema para que se demorara la posibilidad de confirmar su nuevo equipo. El representante alemán vive en Mallorca y todos los caminos relacionan al defensor ex Bayern Múnich con el elenco español, “es solo una cuestión de detalles”, sentencia Boll.

Por ahora no hay nada fijo en el futuro de Mats Hummels. Dos clubes sueñan con tener al experimentado zaguero en sus filas, pero todavía no hay acuerdos. Mallorca tiene ventaja frente a la Roma, dado que solo faltan algunos detalles, basado en lo dicho por Timo Boll.