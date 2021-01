Oliver Khan fue sincero con el caso Ramos y Bayern Munich

Los directivos del Bayern de Munich siguen pensando en los refuerzos que podrían llegar a la plantilla que dirige el estratega, Hansi Flick, por lo cual, varios nombres han pasado como el del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos de quien se dice que podría llegar al equipo teutón.

Por tal razón, el mítico guardameta de la Selección de Alemania y del Bayern, Oliver Kahn dio un parte de tranquilidad a los seguidores por la supuesta llegada de Ramos y la posible salida del entrenador: “como jugador, me hubiera encantado jugar con Ramos. Pero no hay nada", fueron las palabras del arquero a la entrevista concedida a Sky 90 donde todo parece indicar que el central español –al menos por ahora- no llegará esta temporada.

Además de ello, se mostró tranquilo porque la continuidad de Flick no está en ‘veremos’: “no estoy preocupado en absoluto. Hansi tiene un contrato con nosotros hasta 2023. No tengo la sensación de que nada vaya mal para él en este momento. Entrena en el club deportivo más exitoso. Puede ganar pronto su sexto título. No puedes tener más que eso".

Asimismo, tocó el tema del lateral izquierdo, David Alaba, ya que no ha aceptado la renovación que le hicieron y además, desde el club ‘merengue’ de España le estarían coqueteando: “estamos perdiendo a David Alaba. Le hicimos una oferta hace mucho tiempo. No aceptó esta oferta. También entiendo que un jugador como él, que jugó en el Bayern de Múnich durante muchísimo tiempo, esté buscando un nuevo desafío en algún momento. Tenemos que pensar en quién podría ser adecuado para reemplazar a David”.

Finalmente, se refirió sobre el joven central Dayot Upamecano, quien ha tenido una buena temporada y por ende, varios equipos han puesto sus ojos sobre él: “tiene demanda en toda Europa. Esta temporada ha demostrado la calidad que tiene. Por supuesto, también mantenemos conversaciones. Es un jugador que muchos de los mejores clubes europeos quieren y el Bayern es actualmente el club más exitoso del mundo en términos deportivos. Ahora somos especialmente atractivos para este tipo de jugadores".