Policía detuvo al exagente de Robert Lewandowski por amenazas hacia el jugador

El exagente del delantero polaco Robert Lewandowski, Cezary Kucharszky, fue detenido en Polonia por "amenazas punibles" al delantero del Bayern Múnich para tratar de forzar el pago de 20 millones de euros, informó la fiscalía de Varsovia este martes.



Las amenazas para obtener el pago configuran el delito de extorsión. La casa de Kucharsky ha sido registrada por la policía.

Lea también: Pjanic advierte a Koeman: "Estoy aquí para jugar"



Lewandowski está siendo tratado como víctima en la investigación y no hay sumario alguno en su contra.



"Las exigencias monetarias no tenían ninguna base en las relaciones contractuales entre los dos", explicó un portavoz de la fiscalía.



Según la revista "Der Spiegel", Lewandowski había interpuesto una denuncia contra Kucharski, que habría exigido un pago a cambio de no hacer públicas determinadas informaciones privadas sobre el jugador.

De interés: Camilo Vargas define su futuro y desde México anuncian negociación clave



Kucharski fue uno de los representantes de Lewandowski entre 2008 y 2018 y fue clave en su llegada al Borussia Dortmund, de donde posteriormente pasó al Bayern.



Antes de la denuncia en su contra, según la misma publicación, Kucharski había acusado al jugador y a su esposa Anna Lewandowski de haber usado dinero de la empresa que tenían en común para cuestiones privadas como financiación de viajes de lujo.