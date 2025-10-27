Primer problema para Luis Díaz en Bayern en el 2026: peligra el futuro

Para nadie es un secreto que uno de los jugadores más importantes del Fútbol Colombiano es nada más ni nada menos que Luis Fernando Díaz Marulanda. El guajiro saltó del Liverpool de la Premier League para el Bayern Múnich como uno de los grandes fichajes para la institución bávara.

Desde que llegó a Alemania, su valía ha quedado en evidencia. De hecho, en Liverpool lo extrañan por malos resultados en la Premier League en una temporada que arrancó con victorias con un marcador justico y ahora lleva una serie de resultados negativos.

Vincent Kompany le ha dado la confianza deseada blindándolo y haciéndole saber que es un referente de la plantilla, pero todo lo bueno podría cambiar a partir del 2026 con una decisión que podría tomar el entrenador belga. Pese a su corta experiencia, ya suma tres títulos ascendiendo al Burnley a la Premier League, la Bundesliga y la Supercopa Alemana.

Con esos tres títulos y peleando por un cuarto trofeo que podría ser nuevamente la Bundesliga actual por esa ventaja que ya les ha sacado a sus rivales, el nombre de Vincent Kompany podría alejarse del Bayern Múnich con un interés del Manchester City, nada más ni nada menos.

¿VINCENT KOMPANY SE IRÍA AL MANCHESTER CITY? PROBLEMAS PARA LUIS DÍAZ EN LA SIGUIENTE TEMPORADA

Pep Guardiola ha levantado varias dudas con su cargo en el Manchester City. De hecho, la derrota contra el Aston Villa de esta fecha pone en riesgo la actualidad del entrenador español dentro del banquillo del conjunto celeste. Los directivos estarían pensando nada más ni nada menos que en el nombre de Vincent Kompany para el futuro.

Y es que, aunque Guardiola tiene toda la intención de respetar su contrato que va hasta mediados de 2027, los directivos podrían tomar otro camino. De acuerdo con información de TeamTALK, “Manchester City ha mostrado señales de volver a su mejor nivel esta temporada, pero ya está buscando posibles reemplazos para Pep Guardiola”.

Ahí filtraron otra información de Dietmar Hamann, exjugador alemán, “FC Bayern extendió el contrato de Kompany hasta 2029, a pesar de que aún le quedaban 20 meses de contrato. Es decir, la extensión no era obligatoria, pero entiendo por qué lo hicieron. El Bayern probablemente tenga en mente que el Manchester City estará interesado en Kompany en algún momento cuando Pep Guardiola se retire”.

BAYERN MÚNICH NO LE HACE CASO A LOS RUMORES

En medio de una temporada en la cual Bayern Múnich ha ganado los 13 partidos disputados con Vincent Kompany en su segunda temporada con la institución bávara, el equipo alemán no tiene ninguna pretensión de soltar al director técnico en este momento.

La renovación hasta 2029 es un candado para decirle rotundamente no a todos los equipos interesados. Luis Díaz puede respirar tranquilo, pues, seguirá contando con la confianza del entrenador belga, pese a los rumores de un interés del Manchester City.

Además, Pep Guardiola siempre ha mantenido, en las buenas y en las malas la intención de continuar con el proyecto del Manchester City. Pese a la derrota ante Aston Villa, el entrenador español buscaría respetar sus dos años que le quedan terminando contrato en junio de 2027.