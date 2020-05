Rummenigge confesó las razones del éxito de James en Bayern con Heynckes

Tras no haber podido demostrar los mejor de su fútbol en su última etapa en Bayern Munich, el club bávaro decidió no hacer efectiva la posibilidad de compra de James Rodríguez y el colombiano tuvo que regresar a Real Madrid, en donde se mantiene hasta la actualidad hasta el final de la temporada, esperando una posible transferencia luego de no haber sumado demasiados minutos tras el regreso de Zinedine Zidane.

Sin embargo, no todo fue malo para James en el cuadro alemán, pues bajo la dirección ténica de Jupp Heynckes y de Carlo Ancelotti, el colombiano logró mostrar su talento, brilló con anotaciones y logró un puesto en la titular del equipo, algo que sobre lo que habló Karl-Heinz Rummenigge en charla con el diario alemán, 'Abendzeitung', en donde afirmó que el colombiano es la mejor prueba del trabajo del mencionado Heynckes.

"Jupp (Heynckes) pasó una cantidad increíble de tiempo hablando con los jugadores. Y no solo sobre temas de fútbol, sino también sobre asuntos privados. Jupp tenía una conexión muy especial con los jugadores que iban más allá del fútbol. James (Rodríguez) es un buen ejemplo de esto", arrancó mencionando el Rummenigge, quien trabaja como director deportivo de la intitución alemana.

Posteriormente se refirió al valor de lo hecho por el histórico estratega, respecto a lo cual señaló: "Sabíamos que este jugador era de muy alta calidad, pero no pudo llevarlo al campo durante mucho tiempo. Jupp lo cuidó y vimos a un gran James que se convirtió en una parte importante del equipo. Tenía el don de formar una comunidad con los jugadores y conseguir un equipo detrás de ellos. Los jugadores le creyeron y terminaron casi comiendo de su mano. Es muy importante para la generación actual de jugadores que crean en su entrenador".