Una leyenda del Bayern expuso a Luis Díaz: “Estará en problemas”

Nueva salida del Bayern Múnich con Luis Díaz que no se ha perdido ningún partido de esta temporada y que sigue con puntaje perfecto a lo largo de los 14 juegos que ya suma con el conjunto alemán. Durante la Copa alemana, ‘Lucho’ tuvo un comienzo desilusionante con grandes fallos frente al SV Wehen Wiesbaden que lo condicionó.

Pese a esto, nunca perdió la confianza de Vincent Kompany y continuó siendo indiscutible titular marcando goles y dando asistencias para sus compañeros. En la última salida tuvo un partido de la DFB Pokal enfrentando al Colonia en un reto que ya era mayor a la de la fase anterior.

Luis Díaz celebró cortando una racha sin goles en partidos locales de Alemania. Además, fue uno de los jugadores más importantes. Sin embargo, en una jugada puntual, falló un gol claro y quedó retratado por una leyenda del Bayern Múnich como Lothar Matthäus.

Estos errores le están costando bastante a Luis Díaz en Alemania con grandes fallos, justamente en la DFB Pokal en la ronda previa y ahora ante Colonia. Lothar Matthäus habló en un podcast del diario Bild que estos goles errados le costarán en la UEFA Champions League y en partidos de mucha exigencia.

LA ADVERTENCIA DE LOTHAR MATTHÄUS A LUIS DÍAZ

Luis Díaz falló también anotaciones contra el Borussia Mongengladbach, por lo cual ya ha estado en la órbita de aficionados y de otros referentes de la institución y de la Bundesliga. De hecho, Lothar Matthäus lo sentenció y lo expuso frente a los hinchas.

Y es que, hay tranquilidad porque esto fue en un partido de la copa local, pero en la UEFA Champions League las cosas son distintas. Matthäus afirmó que, “la semana pasada ya falló una gran oportunidad así que por supuesto debe trabajar en sus tiros. Creo que cuatro goles en la Bundesliga o cinco y algunas asistencias es bueno, por supuesto, pero debe mejorar”.

Además de lo anterior, dejó claro que estos fallos cantados no pueden ocurrir contra clubes de gran exigencia en la Champions League. Le dejó una advertencia poniendo de referencia nada más ni nada menos que al Real Madrid como el ejemplo,

“Los aficionados pueden perdonarlo en esos partidos, pero si falla oportunidades similares contra el Real Madrid, entonces sí que estará en problemas”, sentenció Lothar Matthäus.

EL PRÓXIMO RETO DE LUIS DÍAZ PARA MEJORAR EN LA DEFINICIÓN

Ese ha sido un componente que no le ha permitido a Luis Díaz tener un mayor impacto en las redes durante sus 14 partidos. Ha fallado varios goles que pudieron ponerlo en un mejor lugar dentro del escalafón de goleadores, pese a que es el segundo artillero del club tras Harry Kane.

Para el Bayern Múnich, su siguiente partido será ante el Bayer Leverkusen con la necesidad de que Luis Díaz regrese al gol tras una ausencia de partidos sin marcar. Además, los bávaros necesitan seguir con puntaje perfecto en la Bundesliga y en lo que va de la temporada.