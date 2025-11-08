Unión Berlín vs Bayern Múnich EN VIVO, 8 de noviembre: hora y canal Bundesliga

Luis Fernando Díaz Marulanda tendrá revancha después de haber marcado dos goles en la UEFA Champions League, pero infortunadamente, quedó retratado por la expulsión que recibió ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Justo después de la roja, tendrá que regresar a la Bundesliga para ayudar a su equipo a seguir dentro de lo más alto en la temporada.

Bayern Múnich no ha perdido en lo que va de la temporada en ninguna competencia y sigue liderando en la Liga de Campeones y en la Bundesliga, en el rentado alemán en soledad. Los bávaros viajaron a la capital de Alemania para verse las caras con el Unión Berlín en un vibrante duelo que los puede seguir dejando en el liderato sacando diferencias grandes.

La diferencia entre uno y otro en la Bundesliga es enorme, pues, mientras que el Bayern está en la parte alta con 27 unidades, Unión Berlín aparece en la décima posición con apenas 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas en lo que va del torneo.

Para Luis Díaz puede ser una gran oportunidad para seguir marcando diferencias en la titularidad del Bayern Múnich, después de que Vincent Kompany afirmó que está en buena forma y que no ha tenido problemas con la intensidad de la temporada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE UNIÓN BERLÍN VS BAYERN MÚNICH ESTE SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE POR LA FECHA 10 DE LA BUNDESLIGA

El partido entre Unión Berlín y Bayern Múnich en el Stadion An der Alten Försterei puede marcar el fin de una racha imbatible de los bávaros o la continuidad con esa marca perfecta en la temporada. El juego se podrá ver a partir de las 9:30 de la mañana en horario de Colombia y será televisado por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL UNIÓN BERLÍN VS BAYERN MÚNICH

Colombia, Ecuador y Perú: 9:30 A.M.

México: 8:30 A.M.

Bolivia y Venezuela: 10:30 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30 A.M.