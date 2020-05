En los últimos días se dio a conocer que el volante Mario Gotze, figura de Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y quien había vuelto para la temporada 2016/17 a Borussia Dortmund, luego de un paso por Bayern Munich, dejaría el equipo dirigido por Lucien Favre al finalizar la temporada, luego de que no se llegara a un acuerdo para la renovación de su vínculo deportivo con la institución alemana.

La noticia, que no cayó nada bien en el futbolista, tendría un motivo fundamental y un video de la red social Tik Tok, habría sido el detonante para que los dirigentes tomaran esa determinación. Según trascendió en la prensa alemana, en el Dortmund no están satisfechos con el futbolista, quien se preocupa más por su vida personal o extradeportiva que por su rendimiento en la cancha, algo que se comprobaría con sus constantes interacciones en la mencionada red de video.

Por eso, luego de su última publicación, en la que el futbolista se mostró junto a su esposa divirtiéndose con un intercambio de ropa que se ha convertido en una tendencia, la dirigencia del club tomó la determinación y obligó al futbolista a buscar un nuevo equipo para continuar su carrera a partir del siguiente año competitivo, entendiendo que no tiene lugar en el equipo de Favre y que su aporte no ha sido el esperado en las últimas temporadas.

En el actual curso, Gotze ha disputado apenas 505 minutos, ha sido titular en cinco partidos y solo ha anotado tres goles, dejando su lugar para jugadores que se han ido consolidando como Thorgan Hazard o Giovanni Reyna, quienes han actuado mucho más y esto les ha permitido consolidarse entre los titulares habituales.

Este habría sido el video que colmó la paciencia de la directiva del club alemán:

Mario Gotze and his wife 'flip the switch' 😂



(via annkathringotze/TikTok) pic.twitter.com/AkFOtF3FsS