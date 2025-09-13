[Video] Luis Díaz anota nuevo gol con Bayern Múnich; volvió fino de la Eliminatoria

Luis Díaz fue titular en el partido de este sábado 13 de septiembre con el Bayern Múnich, donde el equipo dirigido por Vincent Kompany enfrenta en condición de local al Hamburgo por la tercera fecha de la presente Bundesliga, allí, el delantero de la Selección Colombia puso el 4-0 parcial en el marcador.

El atacante guajiro de 28 años, quien regresó a territorio alemán una vez cumplió con sus compromisos con el equipo ‘Tricolor’ (donde logró su boleto al Mundial 2026), fue alienado como inicialista pese a tener gran cantidad de minutos con la selección nacional en los partidos contra Bolivia y Venezuela, sumando además el desgaste del largo viaje desde Colombia hasta suelo europeo.

