Luis Díaz, futbolista colombiano
Luis Díaz en el Bayern Múnich
Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 12:57

[Video] Luis Díaz anota nuevo gol con Bayern Múnich; volvió fino de la Eliminatoria

El delantero probó suerte con un remate de media distancia en el partido contra Hamburgo.

Luis Díaz fue titular en el partido de este sábado 13 de septiembre con el Bayern Múnich, donde el equipo dirigido por Vincent Kompany enfrenta en condición de local al Hamburgo por la tercera fecha de la presente Bundesliga, allí, el delantero de la Selección Colombia puso el 4-0 parcial en el marcador. 

El atacante guajiro de 28 años, quien regresó a territorio alemán una vez cumplió con sus compromisos con el equipo ‘Tricolor’ (donde logró su boleto al Mundial 2026), fue alienado como inicialista pese a tener gran cantidad de minutos con la selección nacional en los partidos contra Bolivia y Venezuela, sumando además el desgaste del largo viaje desde Colombia hasta suelo europeo. 

Gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich 

En el partido disputado en el Estadio Allianz Arena de Múnich, el equipo ‘bávaro’ se fue rápidamente arriba en el marcador, primero con goles de Gnabry, Pavlovic y del goleador Harry Kane desde el punto blanco del penalti, sin embargo, la cuenta no pararía allí. 

Y es que, llegando apenas a la media hora del partido, el Bayern Múnich lograría la cuarta anotación a su favor gracias al colombiano Luis Díaz, quien vio espacio para su remate de media distancia y decidió probar puntería, con tan buena suerte que el balón se desvía en un rival, dejando totalmente descolocado al portero del Hamburgo, que solo vio como entraba el esférico a su arco. 

Cuarto gol de Luis Díaz en el Bayern 

Pese a que el balón se desvió de su trayectoria inicial, el remate de Luis Díaz tenía dirección al arco y por esa razón le fue adjudicada la anotación, la cuarta desde su llegada al gigante club de Alemania. 

Así las cosas, el delantero de la Selección Colombia no para si aporte goleador en el Bayern, acumulando 4 goles en 4 partidos disputados, 3 por Bundesliga y 1 por la Supercopa de Alemania, donde logró anotar de cabeza un gol muy importante para el triunfo 2-1 sobre Stuttgart, que a la postre le daría el título al conjunto ‘bávaro’. 

