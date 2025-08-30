[VIDEO] Luis Díaz no lo puede creer: increíble fallo sin portero da la vuelta al mundo

Como era de esperarse, Luis Fernando Díaz Marulanda fue uno de los grandes convocados en las Eliminatorias Sudamericanas para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Sin embargo, en los últimos partidos con el Bayern Múnich, ha habido más fallos y críticas hacia el colombiano por goles cantados que ha desperdiciado.

Aunque arrancó con pie derecho con golazos ante Stuttgart en donde consiguió su primer título y ante el Leipzig, no contó con la mejor suerte en la Copa de Alemania ante el Wehen Wiesbaden con gigantes fallos. Tuvo siete acciones para poder sumar nuevos goles en su cuenta.

Tuvo mano a manos contra el arquero del Wehen Wiesbaden, pero la pelea la ganó el guardameta y en otras ocasiones, tuvo fallos con remates por los costados. La más clara fue de frente a Florian Stritzel y sacó un disparo por arriba. La prensa alemana estalló con ‘Lucho’ por sus errores en la definición. Le recordaron las oportunidades que dilapidó.

Justamente en la segunda fecha de la Bundesliga, volvió a caer en fallos que pudieron haber cambiado el andar del compromiso desde muy temprano. Como en la Copa de Alemania, el guajiro tuvo la primera acción en los primeros segundos. Pero esta vez, todo fue más sorpresivo.

EL INCREÍBLE FALLO DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN

Los primeros minutos ante el Augsburgo mostraron al Bayern Múnich como el protagonista. Los dirigidos por Vincent Kompany tuvieron la más clara a segundos de haber arrancado el compromiso. Michael Olise envió un pase de la muerte para la llegada de Luis Díaz.

Era más fácil meterla que errarla. Luis Díaz, de frente al arco del Augsburgo, y sin portero dentro de la portería, en vez de poner el borde interno para meter un gol clarito que hubiese puesto al Bayern como el ganador en los primeros minutos, su decisión fue definir con borde externo. Su intento con el exterior del pie tomó otra dirección lejos de la puerta.

Una inmejorable opción que vuelve a dejar a Luis Díaz mal parado en especial por los repetidos fallos que tuvo ante el Wehen Wiesbaden en la copa de Alemania y que llevó a que el colombiano se ganara las críticas por parte de la prensa alemana recalcándole los siete fallos que tuvo.