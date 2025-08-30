[VIDEO] Luis Díaz se sacó la sal de encima: golazo en Bayern Múnich

Nueva salida para el Bayern Múnich y para Luis Díaz que estaba en el ojo del huracán por los incesantes fallos contra el Wehen Wiesbaden en la Copa de Alemania. Los bávaros, junto con el colombiano volvieron al ruedo en la Bundesliga enfrentando al Augsburgo. Aunque hubo dos acciones claras para ‘Lucho’, volvió a marcar un gol para aumentar su cuota goleadora con el elenco alemán.

Vea también: América celebra refuerzo contra Alianza: confirman regreso de referente

En el principio del partido y en el final del primer tiempo apareció Luis Fernando Díaz Marulanda en el marcador. Pues, en la primera jugada del juego tuvo la más clara en un centro de Michael Olise que debía empujar al fondo. Optó por una definición más compleja con el exterior del pie y se perdió sin dirección. Fue tan errático que la jugada continuó.

Sobre el tiempo de agregado, Luis volvió a aparecer después de varios minutos sin tener pegada y sin poder encontrarse con el gol tras ocho fallos en total entre el juego de Copa de Alemania y este ante el Augsburgo. Se le abrió el arco en un balón que le puso Konrad Laimer en el área que, en esta ocasión, estuvo dulce con el gol.

Definición de frente al arco para aumentar la ventaja del Bayern Múnich y para marcar su tercer gol en el club oficialmente tras el de la Supercopa de Alemania y el del arranque de la Bundesliga contra Leipzig.