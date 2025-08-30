Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 12:38
[VIDEO] Luis Díaz se sacó la sal de encima: golazo en Bayern Múnich
El colombiano marcó su tercer tanto oficial con la camiseta bávara.
Nueva salida para el Bayern Múnich y para Luis Díaz que estaba en el ojo del huracán por los incesantes fallos contra el Wehen Wiesbaden en la Copa de Alemania. Los bávaros, junto con el colombiano volvieron al ruedo en la Bundesliga enfrentando al Augsburgo. Aunque hubo dos acciones claras para ‘Lucho’, volvió a marcar un gol para aumentar su cuota goleadora con el elenco alemán.
Vea también: América celebra refuerzo contra Alianza: confirman regreso de referente
En el principio del partido y en el final del primer tiempo apareció Luis Fernando Díaz Marulanda en el marcador. Pues, en la primera jugada del juego tuvo la más clara en un centro de Michael Olise que debía empujar al fondo. Optó por una definición más compleja con el exterior del pie y se perdió sin dirección. Fue tan errático que la jugada continuó.
Sobre el tiempo de agregado, Luis volvió a aparecer después de varios minutos sin tener pegada y sin poder encontrarse con el gol tras ocho fallos en total entre el juego de Copa de Alemania y este ante el Augsburgo. Se le abrió el arco en un balón que le puso Konrad Laimer en el área que, en esta ocasión, estuvo dulce con el gol.
Definición de frente al arco para aumentar la ventaja del Bayern Múnich y para marcar su tercer gol en el club oficialmente tras el de la Supercopa de Alemania y el del arranque de la Bundesliga contra Leipzig.
¡AHORA SÍ, LUCHO! Díaz se reivindicó tras su insólito fallo en el inicio del partido y anotó el 2-0 de Bayern Munich sobre Augsburgo.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xXgBnu3euO
LA PRENSA ALEMANA LA TOMÓ CON LUIS DÍAZ ANTES DE SU GOL
Fue el tercer tanto de Luis Díaz con la camiseta del Bayern, pero antes de que pudiera regresar a la cita con los goles, infortunadamente tuvo que aguantar críticas de los medios teutones que le recordaron sus incesantes desperdicios en la Copa de Alemania.
Le puede interesar: [VIDEO] Luis Díaz no lo puede creer: increíble fallo sin portero da la vuelta al mundo
“Desperdició siete”, fue la frase del diario Bild que sentenció al colombiano. Nuevo partido para reivindicarse y para dejar su firma en el Bayern Múnich, justo antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas.
Antes de su gol, Luis estaba contagiado por esa mala pegada que tuvo a lo largo de su partido. Además de ese fallo en los primeros minutos que todavía no se puede creer por lo solo que estaba el arco, ‘Lucho’ tuvo otra acción clara en la que quedó solo ante el portero y definió al palo más lejano.
Ha quedado en deuda con esa definición que la intentó en la pretemporada y contra el Wehen Wiesbaden en Copa y en ninguno de los dos encuentros tuvo la fortuna para aumentar su idilio con los goles.
Fuente
Antena 2