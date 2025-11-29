Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 12:04
[Video] Show de Luis Díaz en el Bayern; gol y lujosa asistencia ante St. Pauli
El delantero guajiro destrabó un partido que estaba complicado.
Con una destacada actuación del delantero colombiano Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, el Bayern de Múnich derrotó por 3-1 al St Pauli este sábado y suma tres puntos que le afianzan al frente de la clasificación de la Bundesliga.
El Bayern suma 34 puntos en 12 jornadas, doce más que el Leipzig (2º), que el viernes empató sin goles en su visita al Borussia Mönchengladbach.
Bayer Leverkusen, tercero con 23 puntos, y Borussia Dortmund, que era cuarto antes de iniciarse la jornada con 22 unidades y que ahora es provisionalmente quinto, se enfrentan en el último partido del sábado con el objetivo de no ceder más terreno frente al Bayern Múnich.
Show de Luis Díaz; asistencia de lujo y gol para destrabar el partido
En el partido de este sábado ante St. Pauli, el equipo rival se adelantó al poco tiempo de comenzar el partido, con un balón robado en la zona de creación bávara y el delantero francés Andreas Hountondji engañó en el mano a mano a Manuel Neuer para abrir el marcador (6').
Tras dos remates al palo, el Bayern encontró premio a su dominio con el empate, marcado por el francés Raphael Guerreiro, aprovechando la asistencia de taco que Luis Díaz hizo después de caer al césped.
Y tras otro remate de Harry Kane escupido por la madera (81') y cuando el Bayern parecía que se iba a dejar dos nuevos puntos, apareció el colombiano para dar la victoria a su equipo en el descuento con un tanto de cabeza (90+3').
DE TACO Y ¡DESDE EL PISO!— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 29, 2025
La asistencia de Luis Díaz. 😮💨🇨🇴pic.twitter.com/g4zAn4bujn
🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz. El colombiano puso el 2-1 de #BayernMunich ante #StPauli, al 90’+3— Pipe Sierra (@PSierraR) November 29, 2025
👀 Es el séptimo tanto del extremo en lo que va de la temporada de Bundesliga pic.twitter.com/wsmLqRjpWv
Luis Díaz y sus números con el Bayern
Lucho suma ya once goles y cinco asistencias desde que al término de la pasada temporada cambió Anfield por el Allianz Arena de Múnich.
Con los jugadores del St Pauli buscando el empate a la desesperada, el Bayern aún tuvo tiempo de hacer el tercero (minuto 90+6') en una rápida contra, obra del senegalés Nicolas Jackson, quien apenas llevaba diez minutos en el césped.
