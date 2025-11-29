[Video] Show de Luis Díaz en el Bayern; gol y lujosa asistencia ante St. Pauli

Con una destacada actuación del delantero colombiano Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, el Bayern de Múnich derrotó por 3-1 al St Pauli este sábado y suma tres puntos que le afianzan al frente de la clasificación de la Bundesliga.

El Bayern suma 34 puntos en 12 jornadas, doce más que el Leipzig (2º), que el viernes empató sin goles en su visita al Borussia Mönchengladbach.

Bayer Leverkusen, tercero con 23 puntos, y Borussia Dortmund, que era cuarto antes de iniciarse la jornada con 22 unidades y que ahora es provisionalmente quinto, se enfrentan en el último partido del sábado con el objetivo de no ceder más terreno frente al Bayern Múnich.

Lea también: Colombia cede terreno: tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina tras la fecha 3