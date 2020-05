Vuelve la Bundesliga: los nueve partidos que se verán a partir del 15 de mayo

Luego de dos meses, la Bundesliga alemana anunció oficialmente su regreso a las competencias tras poner en marcha un protocolo sanitario que autorizó el gobierno teutón y el 15 de mayo es la fecha señalada en el calendario para retomar el certamen al que le restan nueve jornadas para conocer al campeón.

Con 25 partidos jugados, Bayern Munich es líder de la competencia con 55 puntos, 4 más que su perseguidor Borussia Dortmund. Por su parte, el tercero es Leipzig con 50 puntos y el cuarto Borussia M’gladbach con 49 unidades. Las clasificaciones a Europa las completan Bayer Leverkusen y Schalke 04.

La fecha 26 de la Bundesliga iniciará el viernes 15 de mayo y se desarrollarán nueve partidos a lo largo de esa jornada, aunque la federación alemana no ha anunciado la programación de los cotejos ni la transmisión por televisión.

Así será la próxima fecha de la Bundesliga

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Leipzig vs Friburgo

Frankfurt vs Borussia M’gladbach

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

Hoffenheim vs Hertha Berlín

Dusseldorf vs Paderborn

Augsburgo vs Wolfsburgo

Colonia vs Mainz

Unión Berlín vs Bayern Munich

Cabe señalar que el descenso sí está más cerca de definirse, por ahora irán a segunda categoría Paderborn, Werder Bremen y Dusseldorf; mientras que Mainz, Augsburgo y Hertha Berlín buscan huirle a la zona roja.