Buscan enfadar a Messi previo al duelo ante PSG en Mundial de Clubes: "nos conviene"

Messi no la pasó bien en su paso por el PSG

Tras su llegada a Miami a la Major League Soccer, Messi reflexionó sobre su etapa en París diciendo que había sido difícil. "Pasé dos años que no disfruté. No estaba contento en el día a día, con los entrenamientos, los partidos, me costó adaptarme a todo eso", dijo.

El ocho veces ganador del Balón de Oro se enfrentará a una PSG muy diferente a la que dejó, con el club transformado bajo la dirección del entrenador español Luis Enrique, quien es un rostro familiar para varios miembros del equipo de Miami que jugaron a sus órdenes en el Barcelona.