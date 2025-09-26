Busquets tendría definido su futuro tras anunciar su retiro

El mediocampista español Sergio Busquets, sorprendió con un inesperado anuncio sobre su retirada del fútbol profesional al término de la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS), defendiendo la camiseta del Inter Miami. A sus 37 años, Busquets cerrará un ciclo de casi dos décadas en el más alto nivel, en el que se perfila como uno de los mediocentros defensivos más influyentes.

Busquets ascendió hasta el primer equipo de Barcelona 2008, bajo la dirección de Pep Guardiola y desde entonces su recorrido con el Barça fue uno de los mejores a nivel mundial jugó más de 700 partidos, ganó nueve títulos de Liga, tres Champions League, múltiples Copas del Rey, Supercopas de España, Supercopas de Europa y mundiales de clubes, e incluso se convirtió en capitán del equipo, una amplia experiencia que lo pueden llegar a convertir en un buen director técnico, tal como dio a conocer Javier Mascherano cuando se enteró de la noticia.

Le puede interesar: VIDEO - Gol de Luis Díaz para Bayern Múnich Vs Werder Bremen

Mascherano le da el visto bueno a Busquets para ser director técnico

Desde 2023 el español llegó a jugar en el Inter Miami de la MLS, club al que llegó luego de su salida del Barcelona. Allí se reencontró con figuras como Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Javier Mascherano, quien se convirtió en su entrenador.

El estratega argentino siguió potenciando el talento de Busquets dentro del terreno de juego, pero viendo también que estaba hecho para grandes cosas a futuro, ya que sabía que su carrera como futbolista no duraría para siempre. Durante algún tiempo estuvieron hablando sobre su futuro y llegaron a la conclusión de que sería un gran director técnico, tal como lo expresó el propio argentino, dejando la puerta abierta a un gran legado que continuará.