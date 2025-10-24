Cagliari le da malas noticias a Selección Colombia: hay riesgo con Yerry Mina

Los planes de Néstor Lorenzo se fueron abajo con Yerry Mina, uno de los jugadores que habitualmente convoca el director técnico argentino. El defensor central fue citado para la Fecha FIFA pasada para enfrentar a México y Canadá, pero, infortunadamente, desde Italia confirmaron una lesión del zaguero que no pudo estar en estos dos partidos.

Vea también: Egan tiró dura verdad sobre el nivel de Tadej Pogacar: "Me da rabia"

En su lugar, Néstor Lorenzo llamó a Willer Ditta que fue titular en el primer encuentro frente a México. Para la Fecha FIFA de noviembre con rival por confirmar, pero con la certeza de que será una selección africana, y contra Nueva Zelanda, hay incertidumbre con la presencia de Yerry Mina. El oriundo de Guachené, Cauca no hizo parte de los últimos encuentros del Cagliari.

Yerry Mina sufrió una distensión de su isquiotibial y esto no permitió que fuera parte de la concentración colombiana ni tampoco que jugara con el Cagliari. El equipo italiano prefiere mantener la calma, pero las noticias que llegan desde Italia no parecen ser buenas para el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’.

¿QUÉ PASA CON YERRY MINA EN EL CAGLIARI?

Desde el equipo de Italia afirman que habrá que esperar en su totalidad al zaguero central para no correr ningún riesgo ni ponerlo en peligro para los siguientes partidos o por una lesión mucho más duradera que pueda complicar, tanto al club como a la selección.

En ese sentido, el entrenador Fabio Pisacane admitió en la rueda de prensa previa para enfrentar a Hellas Verona que no hay seguridad de su regreso y que estará ausente, probablemente por lo que resta de octubre, “infortunadamente, cada semana tenemos que empezar a hablar sobre las bajas, pero es parte del juego y lo aceptamos. Radunovic, Pintus y Di Pardo siguen de baja, junto con Mina y Deiola. Yerry sufrió una distensión en el isquiotibial: no queremos forzarlo y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación híbrida que no ayuda”.

Le puede interesar: Millonarios se arma para 2026; renovó contrato de otra figura

Bajo ese panorama, el caucano no podrá estar en el siguiente partido de la Serie A de Italia cuando enfrenten al Hellas Verona. Fabio Pisacane también aseguró que lo tomarán con calma para no poner en riesgo al jugador y evitar alguna lesión mucho más grave.

¿CUÁNDO PODRÍA REGRESAR YERRY MINA A LA COMPETENCIA?

En la rueda de prensa, el entrenador Fabio Pisacane no habló cuándo podría estar de regreso el defensor central colombiano, pero el hecho de no querer correr riesgos con su presencia pone en alerta a la Selección Colombia que deberá enfrentar la Fecha FIFA del mes de noviembre entre el 13 y el 18.

Fabio Pisacane no se refirió a una fecha concreta, pero en Calciomercato le pusieron una fecha estimada para su regreso a las canchas y para volver a portar la cintilla de capitán del club italiano. Se perderá el juego ante Hellas Verona, el del Sassuolo y Lazio iniciando noviembre.

Lea también: Barcelona confirmó dos nuevas bajas antes del clásico ante Real Madrid

Con lo anterior, todo parece indicar que la vuelta a los estadios y a la actividad para Yerry Mina será el 8 de noviembre cuando enfrenten al Como, una semana antes de que se juegue la última Fecha FIFA del 2025.

En ese orden de ideas, Néstor Lorenzo tendrá que tomar una decisión si cuenta o no con Yerry Mina que regresaría entre algodones para encarar la Fecha FIFA. Además, el jugador de Guachené ha pasado por varias lesiones y convocarlo con pocos días de recuperación sería exponerlo a otra lesión.