Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 13:22
Cali confirmó su titular para el debut por Copa Libertadores Femenina
Las vallecaucanas jugarán ante Libertad por la primera fecha del torneo continental.
Deportivo Cali inicia este viernes 3 de octubre su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 frente a Libertad de Paraguay. El partido, válido por la primera fecha del grupo D, se disputará en Argentina a las 16:00 (hora local). Para ambos equipos, este será un cruce clave en la búsqueda de la clasificación a cuartos de final.
Puede leer: Medellín le daría un golpe a Santa Fe y ficharía a una de sus figuras
Titular de Deportivo Cali contra Libertad HOY viernes
El conjunto Azucarero afrontará el debut con un once de experiencia. En el arco estará Luisa Fernanda Agudelo, acompañada por Angie Tatiana Salazar, Michelle Daniela Vásquez, Sindy Yuliana Sánchez y Kelly Jhoana Caicedo.
La capitana Paola Andrea García lidera el mediocampo junto a Melanin Tatiana Aponza y Kelly Andrea Ibarguen. En el frente de ataque estarán Zharrick Yulianka Montoya, Yessica Jhoana Bermeo y Leidy Lorena Cobos, con la misión de desequilibrar la defensa rival.
El once titular de Libertad contra Cali
El equipo paraguayo presentará en su alineación inicial a Patricia Soledad López en el arco. La defensa estará conformada por Naomi Abigail De Leon, Natalia Soledad Genes, Paola María Genes y Damia Elizabeth Cortaza, quien además portará la cinta de capitana.
En la mitad de la cancha, Libertad contará con Luisa Belén Talavera, Ramona Ygnacia Martínez y Liz Natalia Peña, buscando solidez defensiva y creatividad en la construcción de juego.
Le puede interesar: Selección Colombia: DT del FPC remplazaría a Lorenzo tras el Mundial
El frente ofensivo estará compuesto por Angéllica María Vázquez, Diana Elizabeth Benítez y María Luján Tamay, futbolistas que buscarán abrir espacios y generar opciones de gol ante el cuadro colombiano.
Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2025
El grupo D también lo integran Nacional de Montevideo y Universidad de Chile, por lo que cada punto será vital en esta fase. El formato de la Copa Libertadores Femenina establece que avanzarán a cuartos de final los dos mejores de cada grupo, lo que convierte este estreno en un duelo directo por la clasificación.
Fuente
Antena 2