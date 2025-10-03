Cali confirmó su titular para el debut por Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali inicia este viernes 3 de octubre su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 frente a Libertad de Paraguay. El partido, válido por la primera fecha del grupo D, se disputará en Argentina a las 16:00 (hora local). Para ambos equipos, este será un cruce clave en la búsqueda de la clasificación a cuartos de final.

Puede leer: Medellín le daría un golpe a Santa Fe y ficharía a una de sus figuras

Titular de Deportivo Cali contra Libertad HOY viernes

El conjunto Azucarero afrontará el debut con un once de experiencia. En el arco estará Luisa Fernanda Agudelo, acompañada por Angie Tatiana Salazar, Michelle Daniela Vásquez, Sindy Yuliana Sánchez y Kelly Jhoana Caicedo.

La capitana Paola Andrea García lidera el mediocampo junto a Melanin Tatiana Aponza y Kelly Andrea Ibarguen. En el frente de ataque estarán Zharrick Yulianka Montoya, Yessica Jhoana Bermeo y Leidy Lorena Cobos, con la misión de desequilibrar la defensa rival.