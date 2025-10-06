Cali cumple en Libertadores: tabla de posiciones del Grupo D tras la fecha 2

Deportivo Cali tuvo su segundo partido en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. El elenco comandado por Jhon Alber Ortíz tenía el primer turno en la jornada del Grupo D. Para la escuadra azucarera, el reto era medirse a Nacional de Uruguay en un duelo en el que partía como favorito para llevarse el triunfo.

Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado colombiano se hizo presente. Las vallecaucanas entraron al terreno de juego con la intención de marcar diferencia para ponerle presión a las charrúas desde las primeras acciones. El elenco cafetero generó peligro en varias oportunidades sobre el pórtico defendido por Josefina Villanueva.

Cali empezó a acercarse con peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones de la portera uruguaya fueron claves para que el 'bolso' resistiera el empate. Más allá de eso, Kelly Caicedo terminó apareciendo para marcar la diferencia al minuto 45+3 de la primera mitad.

La jugadora colombiana ejecutó un tiro libre con un remate potente que se estrelló contra el horizontal. La pelota se estrelló en el rebote en la espalda de la portera rival y terminó entrando para poner lo que era la ventaja de las azucareras antes de irse al descanso.

A partir de allí, las colombianas intentaron aumentar la cuenta para asegurar el triunfo, pero se encontraron con una muralla defensiva. Las uruguayas se dedicaron a mandar centros al área con la idea de llegar a la igualdad, pero Luisa Agudelo se mostró segura en el arco caleño para mantener la ventaja.