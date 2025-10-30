Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 07:35
Cali haría barrida tras fracaso en Liga Betplay: nueve bajas anunciadas para 2026
Cali firmó una nueva eliminación y solo ha clasificado a semifinales una vez en los últimos 8 torneos.
Deportivo Cali comienza a escribir un nuevo capítulo tras un nuevo año marcado por la decepción. Luego de quedar eliminado de la fase semifinal de la Liga Betplay 2025-II y ver frustradas sus aspiraciones de disputar la gran final del Fútbol Profesional Colombiano, el conjunto azucarero se prepara para una reestructuración profunda de su plantilla.
Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, quien seguiría en el cargo a pesar de no lograr el objetivo del semestre, Cali tendría una renovación estructural en su nómina. Según lo revelado por la prensa cercana al cuadro verdiblanco, desde la directiva ya se habrían filtrado una lista de casi nueve jugadores que no seguirían en el club.
¿QUÉ PASARÁ CON GAMERO EN 2026?
Entre los jugadores que no seguirán en la institución se encuentran nombres de peso y trayectoria dentro del plantel. Dos de los casos más relevantes son los de Javier Reina y Yeison Gordillo. Los futbolistas son de los más costosos de la plantilla y no han tenido el impacto que se esperaba como líderes naturales en la nómina.
En la lista también aparece Fabián Castillo, quien fue canterano del club y regresó tras varios años en la MLS y el fútbol mexicano, pero no pudo consolidarse. A él se suman Guzmán Corujo y Fernando Mimbacas, dos refuerzos extranjeros que no lograron adaptarse del todo al ritmo y exigencia del fútbol colombiano.
Otros nombres que saldrán del club en este mercado de fin de año son Cristian Graciano, Keliton Cuellar y Jaider Moreno, juveniles que dejarían el club por no tener lugar de cara al siguiente año. Los cuatro no tuvieron su mejor nivel en la casa verdiblanca y no serían tenidos en cuenta.
Por último, cerrado la lista de bajas aparecería Rafael Bustamante. El mediocampista sería uno de los nombres que podría salir en la casa verde, pero habría decidido no renovar su contrato para buscar una oportunidad en el fútbol internacional.
NO VAN MÁS 👀💚❌Los siguientes jugadores no siguen en @AsoDeporCali para 2026— Camilo Arias (@CamiNews93) October 30, 2025
Guzmán Corujo
Keliton Cuellar
Fabián Castillo
Javier Reina
Jaider Moreno
Yeison Gordillo
Graciano
Bustamante
Mimbacas
Gamero quiere 3 renovaciones
Joaquín Varela
Fabián Viafara
Estupiñan pic.twitter.com/Ek8Ud6dXJM
Se espera que en los próximos días el club anuncie oficialmente estas salidas, junto con los primeros nombres de posibles refuerzos. Lo que es claro es que Cali busca dar un golpe de timón para renovar su plantilla y recuperar protagonismo en el FPC.
El cuadro azucarero tomará vacaciones y volverá a entrenamientos en la primera semana de enero, una vez finalicé la Liga. Una vez que los jugadores estén entrenando nuevamente, se decidirá el destino de las salidas y los posibles refuerzos en el proyecto de Gamero.
