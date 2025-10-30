Cali haría barrida tras fracaso en Liga Betplay: nueve bajas anunciadas para 2026

Entre los jugadores que no seguirán en la institución se encuentran nombres de peso y trayectoria dentro del plantel. Dos de los casos más relevantes son los de Javier Reina y Yeison Gordillo. Los futbolistas son de los más costosos de la plantilla y no han tenido el impacto que se esperaba como líderes naturales en la nómina.

En la lista también aparece Fabián Castillo, quien fue canterano del club y regresó tras varios años en la MLS y el fútbol mexicano, pero no pudo consolidarse. A él se suman Guzmán Corujo y Fernando Mimbacas, dos refuerzos extranjeros que no lograron adaptarse del todo al ritmo y exigencia del fútbol colombiano.

Otros nombres que saldrán del club en este mercado de fin de año son Cristian Graciano, Keliton Cuellar y Jaider Moreno, juveniles que dejarían el club por no tener lugar de cara al siguiente año. Los cuatro no tuvieron su mejor nivel en la casa verdiblanca y no serían tenidos en cuenta.

Por último, cerrado la lista de bajas aparecería Rafael Bustamante. El mediocampista sería uno de los nombres que podría salir en la casa verde, pero habría decidido no renovar su contrato para buscar una oportunidad en el fútbol internacional.