Cali hizo historia y jugará la final de la Copa Libertadores Femenina

Las cafeteras siguieron generando opciones para llegar al primer tanto, pero se encontraron con una respuesta férrea de la defensa rival. Sin embargo, las chilenas se cerraron muy bien en el fondo e incluso hubo algunas opciones de peligro sobre la portería de Luisa Agudelo.

Posteriormente, en la segunda mitad, las caleñas siguieron atacando para intentar abrir la cuenta y llevarse el partido. El cuadro de Jhon Albert Ortiz lo intentó, hasta que al minuto 62 llegó la acción que estuvo cerca de abrir la cuenta, pero la respuesta de Ryann Torrero fue exacta para impedir el primero de las azucareras.

Finalmente, pese a los intentos de ambos equipos en la segunda mitad, el marcador no se movió. La igualdad obligó a que la definición del partido se fuera hasta los lanzamientos desde el punto penal. Ambos conjuntos llegaban a los tiros desde los doce pasos con la ilusión de hacer historia para clasificarse a su primera final.

Durante los cobros, todas las jugadoras del Cali convirtieron sus penales. Mientras que en el cuadro chileno, fue la colombiana Mary Valencia quien falló el cobro para que la serie terminará 5-4 a favor del conjunto colombiano. Para las cafeteras será su primera final en la historia, emulando lo hecho por Atlético Huila, América de Cali y Santa Fe.