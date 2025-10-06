Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 16:00
Cali le ganó a Nacional y sueña con los cuartos de Libertadores Femenina
Las vallecaucanas se mantienen invictas a falta de una jornada para el final de la fase de grupos.
Se disputó en Argentina la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, y este lunes 6 de octubre se firmó un Deportivo Cali 1-0 Nacional de Montevideo que le da mucha vida a las vallecaucanas.
Cali fue superior a lo largo del primer tiempo -y de todo el partido-, pero solo se fue arriba en el marcador a los 45+3', gracias a un autogol marcado por la jugadora Josefina Villanueva, dando un aire de justicia por lo hecho hasta entonces.
Ya en la segunda mitad el Cali, conocedor de que las uruguayas se volcarían al ataque para buscar el empate, trataron de desesperar al rival e ir por un gol que aumentara la diferencia, pero este no llegó.
Así, se firmó un 1-0 en favor de Cali, que les permite llegar a cuatro puntos en el grupo D de la Copa Libertadores Femenina, y de momento ser líderes de la zona.
El otro partido de la fecha se disputará a segundo turno este lunes entre Libertad y Universidad de Chile, juego en el cual el resultado más favorable para las vallecaucanas sería el empate, pues las dejaría en la punta en solitario.
¿Cuándo vuelve a jugar Cali por la Libertadores Femenina?
Deportivo Cali volverá a jugar el próximo jueves 9 de octubre ante Universidad de Chile a las 2:00 p. m. (hora colombiana) por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores Femenina.
Es pertinente recordar que, en octavos de final, Cali -de avanzar- se enfrentaría con una de las integrantes del grupo C. Si las vallecaucanas terminan líderes jugarán contra las segundas, y si terminan en la segunda posición, lo harán ante las primeras de la citada zona.
Fuente
Antena 2