Cali le ganó a Nacional y sueña con los cuartos de Libertadores Femenina

Se disputó en Argentina la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, y este lunes 6 de octubre se firmó un Deportivo Cali 1-0 Nacional de Montevideo que le da mucha vida a las vallecaucanas.

Cali fue superior a lo largo del primer tiempo -y de todo el partido-, pero solo se fue arriba en el marcador a los 45+3', gracias a un autogol marcado por la jugadora Josefina Villanueva, dando un aire de justicia por lo hecho hasta entonces.

Ya en la segunda mitad el Cali, conocedor de que las uruguayas se volcarían al ataque para buscar el empate, trataron de desesperar al rival e ir por un gol que aumentara la diferencia, pero este no llegó.

Así, se firmó un 1-0 en favor de Cali, que les permite llegar a cuatro puntos en el grupo D de la Copa Libertadores Femenina, y de momento ser líderes de la zona.