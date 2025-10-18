Cali, pese al subtítulo, ganó millonaria cifra en la Libertadores Fem

Deportivo Cali Femenino se quedó este sábado con el subcampeonato de la Copa Libertadores 2025 tras caer por penaltis ante Corinthians, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Aunque las Azucareras no lograron levantar el trofeo, su campaña fue destacada y les dejó un importante reconocimiento deportivo y económico.

Puede leer: Las tres veces que la Selección Colombia ha sido podio de un Mundial

El dinero que ganó Cali por ser subcampeón de Libertadores Femenina

El equipo vallecaucano se llevó un premio de 600 mil dólares (unos 2.300 millones de pesos colombianos) por ocupar el segundo lugar del torneo continental. Se trata de una cifra significativa para el club, que planea utilizarla para sanear parte de las deudas acumuladas en los últimos años y fortalecer su estructura deportiva.

A pesar de la derrota en la final, el desempeño del Deportivo Cali fue impecable de principio a fin. El conjunto dirigido por Jhon Alber Ortiz terminó invicto, mostrando solidez defensiva y gran carácter en momentos decisivos.

En la fase de grupos, las caleñas sumaron siete puntos tras vencer a Libertad y Universidad de Chile, y empatar ante Nacional de Uruguay. Su clasificación como líderes del grupo fue el primer paso de una campaña memorable.