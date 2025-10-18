Actualizado:
Cali, pese al subtítulo, ganó millonaria cifra en la Libertadores Fem
Las dirigidas por Jhon Alber Ortíz finalizaron invictas el torneo continental.
Deportivo Cali Femenino se quedó este sábado con el subcampeonato de la Copa Libertadores 2025 tras caer por penaltis ante Corinthians, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Aunque las Azucareras no lograron levantar el trofeo, su campaña fue destacada y les dejó un importante reconocimiento deportivo y económico.
El dinero que ganó Cali por ser subcampeón de Libertadores Femenina
El equipo vallecaucano se llevó un premio de 600 mil dólares (unos 2.300 millones de pesos colombianos) por ocupar el segundo lugar del torneo continental. Se trata de una cifra significativa para el club, que planea utilizarla para sanear parte de las deudas acumuladas en los últimos años y fortalecer su estructura deportiva.
A pesar de la derrota en la final, el desempeño del Deportivo Cali fue impecable de principio a fin. El conjunto dirigido por Jhon Alber Ortiz terminó invicto, mostrando solidez defensiva y gran carácter en momentos decisivos.
En la fase de grupos, las caleñas sumaron siete puntos tras vencer a Libertad y Universidad de Chile, y empatar ante Nacional de Uruguay. Su clasificación como líderes del grupo fue el primer paso de una campaña memorable.
Ya en los cuartos de final, Deportivo Cali superó 2-0 a Sao Paulo, uno de los favoritos al título, con un juego ordenado y efectivo. En semifinales, las verdiblancas empataron 0-0 con Colo Colo y ganaron en la tanda de penaltis, asegurando su boleto a la gran final.
El duelo ante Corinthians fue cerrado y tenso, con pocas opciones claras de gol. En los penaltis, la experiencia del cuadro brasileño terminó marcando la diferencia, pero las Azucareras salieron del campo con la cabeza en alto.
Más allá del resultado, este logro consolida a Deportivo Cali como uno de los clubes femeninos más importantes de Suramérica, y demuestra el crecimiento del fútbol femenino colombiano en el continente.
Esta es la quinta vez que un equipo colombiano termina subcampeón de la Copa Libertadores Femenina, pues Formas Íntimas lo había hecho en 2013, América en 2020, y Santa Fe en 2021 y 2024. Atlético Huila fue campeón en 2018.
